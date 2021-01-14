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Рубрика: В мире

Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа верным, но опасным решением

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Глава американской компании Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, Джек Дорси прокомментировал в среду блокировку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS
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По словам предпринимателя, он не рад тому, что пришлось заблокировать Трампа, и не гордится этим, но считает данный шаг правильным. Вместе с тем Дорси согласился, что подобные решения имеют неоднозначный характер. По его словам, подобные меры ограничивают возможность пояснения, исправления и извлечения уроков. "И создают прецедент, который мне кажется опасным: власть личности или корпорации над сегментом глобальной общественной дискуссии", - цитирует ТАСС Дорси.

Ранее в ООН прокомментировали блокировку аккаунта действующего президента США. Представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что вопрос соблюдения прав человека при блокировке учетных записей соцсетями требует открытого обсуждения с участием различных сторон. Он напомнил, что все средства по сдерживанию опасных заявлений должны идти в строгом соответствии с международными нормами по соблюдению прав человека.

Напомним, на прошлой неделе администрация Twitter на постоянной основе закрыла доступ к учетной записи Дональда Трампа после тщательного рассмотрения его недавних твитов. В ответ президент заявил, что Twitter не заставит его замолчать, и пообещал создать платформу, альтернативнуюй данной соцсети.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Дональд Трамп

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