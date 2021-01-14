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14.01.2021 02:14
Рубрика: В мире

В ООН прокомментировали блокировку аккаунта Трампа в соцсетях

Фото: AFP/Olivier DOULIERY Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Фото: AFP/Olivier DOULIERY

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение Twitter заблокировать на постоянной основе аккаунт действующего президента США Дональда Трампа.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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По его словам, вопрос соблюдения прав человека при блокировке учетных записей соцсетями требует открытого обсуждения с участием различных сторон. Дюжаррик напомнил, что все средства по сдерживанию опасных и ненавистнических заявлений должны идти в строгом соответствии с международными нормами по соблюдению прав человека.

У правительств есть свои обязательства в отношении прав человека, так как они подписывают соответствующие соглашения, а вот корпорации - это другое дело. "Есть руководство ООН по бизнесу и правам человека, в котором сказано, что компании должны предотвращать нарушения прав человека", - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе администрация Twitter на постоянной основе закрыла доступ к учетной записи Дональда Трампа. Отмечается, что такое решение было принято после тщательного рассмотрения недавних твитов политика. Президент уже заявил, что Twitter не заставит его замолчать. Трамп также отметил, что изучает возможность создания платформы, альтернативной данной соцсети.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Международные организации ООН Дональд Трамп

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