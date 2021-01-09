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Рубрика: В мире

Twitter заблокировал аккаунт Трампа на постоянной основе

Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Администрация социальной сети Twitter на постоянной основе закрыла доступ к учетной записи действующего президента США Дональда Трампа.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Twitter запретил "лайкать" сообщения Дональда Трампа

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении соцсети. Отмечается, что такое решение было принято после тщательного рассмотрения недавних публикаций политика в контексте последних событий, пишет ТАСС. В настоящее время доступа к аккаунту Трампа нет. Действующий президент США активно размещал в Twitter комментарии на различные темы и заявления. У него было более 80 миллионов подписчиков.

Ранее председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал действия Twitter, который на этой неделе на время заблокировал аккаунт нынешнего президента США. "Твиттер вновь занялся прямой цензурой, блокируя заявление Трампа, осудившего Пенса за отсутствие смелости", - написал сенатор в Telegram. Пушков и до этого уже высказывался на данную тему. Тогда речь шла не только о Twitter, но и о других сетевых компаниях США, которые позволяют себе затыкать рот главе государства и его сторонникам.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Дональд Трамп

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