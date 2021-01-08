Пушков прокомментировал блокировку аккаунта Трампа в Twitter

Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недавние действия Twitter, которые на время заблокировали аккаунт нынешнего президента США. "Твиттер вновь занялся прямой цензурой, блокируя заявление Трампа, осудившего Пенса за отсутствие смелости", - написал сенатор в Telegram.

Ранее Пушков уже высказывался на данную тему. Тогда речь шла не только о Twitter, но и о других сетевых компаниях США, которые позволяют себе затыкать рот главе государства и его сторонникам. И такая цензура стала чуть ли не нормой.

"Запретить мыслить нельзя, но можно попытаться блокировать информацию", - поделился своим мнением сенатор. И озвучил неутешительный прогноз: в будущем "монстр цензуры" будет стоять на страже интересов неолиберализма и глобализма. Американские сетевые компании все больше превращаются в инструмент политической борьбы, резюмировал политик.