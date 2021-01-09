Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter

"Нас не заставят замолчать", - заявил действующий президент США Дональд Трамп, комментируя блокировку социальной сетью Twitter его учетной записи. Он также отметил, что изучает возможность создания платформы, альтернативной данной соцсети.

Сообщение об этом американский лидер разместил на официальной странице президента США в Twitter, и оно сразу же было удалено. Позднее его текст распространила пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

"Я предсказывал, что так и произойдет", - заявил Трамп. По его словам, сейчас ведутся переговоры с другими сайтами и скоро будет сделано "важное объявление". Кроме того, рассматривается возможность создания "нашей собственной платформы в ближайшем будущем", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Напомним, в пятницу администрация Twitter на постоянной основе закрыла доступ к учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. Отмечается, что такое решение было принято после тщательного рассмотрения недавних твитов политика. В настоящее время доступа к аккаунту Трампа нет.