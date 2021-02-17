Путин подписал закон о расширении льгот за оплату путевок сотрудников

Эти налоговые льготы направлены на развитие в России так называемого социального туризма. Средства, выделяемые работодателем на оплату путевок своим сотрудникам и членам их семей, не учитываются при расчете налога на прибыль. Также с этих сумм не уплачивается НДФЛ.
По закону компенсация на отдых сотрудников со стороны работодателя не может превышать 50 тысяч рублей в год на человека. Оплачиваться полностью или частично за счет организации могут только путевки в санаторно-курортные и оздоровительные организации, находящиеся на территории России. Туристские поездки под действие правил не подпадают.
Впервые поправки в Налоговый кодекс о предоставлении налоговых льгот при оплате путевок сотрудникам были приняты в апреле 2018 года. Новые нормы начали действовать с 2019 года. По оценкам экспертов, число сотрудников, чьи работодатели оплачивают отдых, составляет 110 тысяч человек в стране.
Однако пока система социального туризма не получила должного распространения в стране, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Сейчас софинансирование санаторно-курортного лечения работников со стороны работодателей очень актуально, отмечает он. Но для развития системы социального туризма нужна методическая поддержка. Стоит разъяснить работодателям механизм действия этих норм и выгоды для организации, отмечает эксперт.