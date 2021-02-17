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17.02.2021 14:54
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон о расширении льгот за оплату путевок сотрудников

Текст: Евгений Гайва
Возможность поехать в санаторий за счет работодателя появилась у детей сотрудников в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 24 лет, если они обучаются по очной форме. Сумма, которую работодатель направит на оплату путевок для этой категории россиян, теперь не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Ранее правило действовало в отношение детей до 16 лет. Изменения внесены в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Закон подписал президент.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Эти налоговые льготы направлены на развитие в России так называемого социального туризма. Средства, выделяемые работодателем на оплату путевок своим сотрудникам и членам их семей, не учитываются при расчете налога на прибыль. Также с этих сумм не уплачивается НДФЛ.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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По закону компенсация на отдых сотрудников со стороны работодателя не может превышать 50 тысяч рублей в год на человека. Оплачиваться полностью или частично за счет организации могут только путевки в санаторно-курортные и оздоровительные организации, находящиеся на территории России. Туристские поездки под действие правил не подпадают.

Впервые поправки в Налоговый кодекс о предоставлении налоговых льгот при оплате путевок сотрудникам были приняты в апреле 2018 года. Новые нормы начали действовать с 2019 года. По оценкам экспертов, число сотрудников, чьи работодатели оплачивают отдых, составляет 110 тысяч человек в стране.

Однако пока система социального туризма не получила должного распространения в стране, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Сейчас софинансирование санаторно-курортного лечения работников со стороны работодателей очень актуально, отмечает он. Но для развития системы социального туризма нужна методическая поддержка. Стоит разъяснить работодателям механизм действия этих норм и выгоды для организации, отмечает эксперт.

Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Госуправление Президент Налоговое законодательство НДФЛ и налоговые декларации

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