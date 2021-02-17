Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения

Президент поручил кабмину совместно с Российским союзом ректоров обобщить опыт вузов по подготовке студентов и работе аспирантов в условиях дистанционного обучения.

До весны нужно представить предложения об использовании положительного опыта в образовательной деятельности.

Также Владимир Путин поручил выработать единый подход к разработке программ развития федеральных вузов, предусмотрев в качестве приоритета вклад в достижение национальных целей. Доклад следует подготовить до 15 марта.

К осени нужно внести поправки по совершенствованию порядка разработки и утверждения программ развития государственных вузов.