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17.02.2021 18:17
Рубрика: Власть

Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения

Текст: Кира Латухина

Президент поручил кабмину совместно с Российским союзом ректоров обобщить опыт вузов по подготовке студентов и работе аспирантов в условиях дистанционного обучения.

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж: Вузы должны объединяться с онлайн-школами

До весны нужно представить предложения об использовании положительного опыта в образовательной деятельности.

Также Владимир Путин поручил выработать единый подход к разработке программ развития федеральных вузов, предусмотрев в качестве приоритета вклад в достижение национальных целей. Доклад следует подготовить до 15 марта.

К осени нужно внести поправки по совершенствованию порядка разработки и утверждения программ развития государственных вузов.

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Президент Реформа образования

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