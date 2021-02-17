Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с руководителями четырех фракций нижней палаты российского парламента.

Во встрече с Президентом приняли участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, руководитель фракции партии "Единая Россия" Сергей Неверов, а также Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

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В.Путин: Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые коллеги!

Добрый день!

Сегодня у нас очередная встреча с руководителями всех фракций Государственной Думы. Как у нас и сложилась практика, предлагаю обсудить сегодня широкий круг вопросов, которые вы сами считаете актуальными, важными как с точки зрения стратегии развития страны, так и текущей экономической, общественно-политической, социальной ситуации.

Конечно, отдельно остановимся и на приоритетах законодательной работы, тем более что эта сессия подведёт черту, будет закреплять итоги пяти лет действующего депутатского созыва.

Сразу отмечу, что все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, нарастили его: приняли более 550 законов - это даже больше, чем годом ранее, там, по-моему, было 530, - при этом обеспечили качественную, детальную проработку каждого из этих законопроектов.

Знаю, что сейчас в думском "портфеле" более тысячи законопроектов, в их числе крайне важные, системные, неотложные. Их необходимо принять для реализации нашей экономической программы, улучшения делового, инвестиционного климата, для обеспечения трудовых, социальных прав граждан и в целом для укрепления российской государственности.

Говорю прежде всего о законах, которые призваны обеспечить реализацию, правовое развитие положений конституционных поправок, принятых на общероссийском голосовании. По сути это предметная, глубокая и вместе с тем очень тонкая настройка всей законодательной базы, практически всех отраслей.

Здесь уже многое сделано, в том числе принят закон о Государственном Совете, ряд других актов. Хочу вновь поблагодарить депутатов всех фракций за содержательное участие в столь значимой для граждан и страны работе. И ещё раз хочу сказать: даже в условиях пандемии - я знаю, что и потери есть в депутатском корпусе, - вы не приостанавливали работу ни на одну минуту, постоянно занимались своей прямой обязанностью. Прошу и дальше держать под особым контролем всё, что считается приоритетным.

Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в жизни, на деле всё сработало, как задумано, чтобы все новые конституционные гарантии в части демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, экономики стали реальным стимулом развития для каждой из этих сфер, помогли улучшить отраслевые законы и, главное, практику их применения, стали безусловным ориентиром как для законодателей, так и для всех ведомств, уровней власти, институтов гражданского общества в их повседневной деятельности.

Уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не осталось на потом, а следующий созыв Думы принял бы от вас качественное наследство без нерешённых, подвешенных на будущее вопросов. Рассчитываю, что благодаря совместной работе представителей всех фракций планы законотворческой работы будут реализованы в срок.

Уважаемые коллеги! Стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации. Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссий, подстёгивает межпартийную конкуренцию, политическую активность. Здесь нет ничего нового, всегда у нас так было, и везде это происходит.

Что хотел бы в этой связи отметить. Федеральные парламентские выборы имеют, безусловно, огромную, исключительную значимость для России, для стабильного, эффективного развития нашего государства, для успешного решения тех важнейших задач, которые отражены в национальных проектах. Все они подчинены одной главной цели - качественно улучшить жизнь людей, вывести её на принципиально иной, гораздо более высокий уровень.

Именно такой прямой запрос - это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причём особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четвёрки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести её в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии. Не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны. И, что особенно важно, необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами.

Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах, и, главное, очень важно для избирателей, безусловно.

Именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании. Именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле. Знаю, что здесь у нас общий подход, консенсус по сути.

Уверен, что вы, как и прежде, займёте здесь твёрдую и единую государственную позицию. Считаю, что такая патриотическая сплочённость необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе.

Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, от каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично. Здесь незаменим ваш опыт парламентской, общественной и политической деятельности.

На этом хотел бы своё вступительное слово завершить.

Давайте начнём нашу работу, обменяемся мнениями, как обычно, в режиме свободной дискуссии.

Хочу предоставить прежде слово председателю парламента Вячеславу Викторовичу Володину, затем предлагаю выступить Геннадию Андреевичу Зюганову, Владимиру Вольфовичу Жириновскому, Сергею Ивановичу Неверову, Миронову Сергею Михайловичу. И в свободном потом режиме пообсуждаем, можем и с каждым из вас в отдельности пообсуждать те вопросы, которые вы считаете наиболее актуальными и наиболее важными для страны.

Пожалуйста, Вячеслав Викторович, прошу Вас.

В.Володин: Уважаемый Владимир Владимирович!

У нас в законодательном портфеле, в законотворческом портфеле Государственной Думы, сегодня 1222 законопроекта. Понятно, что 2021 год - особый, учитывая, что пройдут в сентябре выборы в Государственную Думу VIII созыва. Это нас обязывает к тому, чтобы мы максимально сосредоточились сейчас на работе и за это время рассмотрели законопроекты, которых ждут наши граждане.

Учитывая, что один из основных вопросов повестки - реализация Послания: от него зависит и повышение благосостояния граждан, и качество жизни, экономика, - мы делаем всё для того, чтобы реализовать Послание Президента Федеральному Собранию и обеспечить законодательное поле для его реализации. В этой связи у нас один из основных приоритетов - именно принятие законов в рамках реализации Послания.

Нам остаётся рассмотреть пять законов, из которых четыре приняты уже в первом чтении, и мы выйдем на стопроцентное выполнение Послания в части его законодательного обеспечения. Сегодня не выполнено 12 процентов, если говорить о тех 40 пунктах, которые были обозначены для реализации именно парламенту.

Второй вопрос из повестки, который у нас относится к приоритетному направлению, - это, безусловно, реализация тех положений и норм, которые граждане приняли в ходе голосования по Конституции.

22 закона приняты, внесены изменения в 155 федеральных законов. У нас ещё пять законов на рассмотрении. Это большая работа, но мы планируем её максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоит и повышение качества жизни, и права наших граждан.

Особенно это актуально сейчас, когда мы видим, что зарубежные страны, в первую очередь Соединённые Штаты Америки вместе со своими сателлитами, пытаются вмешиваться в наши дела и влиять в том числе на политику. Те решения, которые сейчас мы рассматриваем в части внесения изменений в соответствии с принятыми поправками в Конституцию, позволят нам более эффективно защищать суверенитет страны.

С Правительством отработали на весеннюю сессию также перечень приоритетных законопроектов, их 39, из которых 15 уже приняты в первом чтении, с тем чтобы до июля постараться завершить работу над теми вопросами, которые требуют первоочередного рассмотрения и принятия.

Но, как Вы правильно сказали, политика политикой, выборы, понятно, накладывают свой отпечаток, но нужно постараться сделать всё для того, чтобы оставшееся время посвятить решению конкретных вопросов. У нас такая задача всеми разделяется, и, насколько можно судить, несмотря и на то, что форматы многие действительно подвержены изменению в связи с пандемией, но мы делаем всё для того, чтобы законы, нужные нашей стране, решения, которых ждут граждане, принимались, невзирая на все эти сложности.

И, наверное, правильно было бы всё-таки сказать о том, что, исходя из происходящего в мире и прошедших выборов в Соединённых Штатах Америки, учитывая, мы видим, насколько мир изменился и, более того, не выполняются национальные законодательства, нам надо со своей стороны сделать всё для того, чтобы у нас такое не происходило.

Здесь речь идёт в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечёркивают законодательства всех стран и на своё усмотрение решают вопросы свободы слова. Это фундаментальные права, мы должны их защищать, и в этом вопросе у нас есть консенсус: нам правильно сделать всё для того, чтобы волеизъявление граждан в нашей стране в ходе выборов прошло свободно и чтобы каждый своё право реализовал.

Спасибо, Владимир Владимирович, за то, что Вы, несмотря на свой напряжённый график, всегда находите время для того, чтобы обсудить вопросы, которые для нас крайне важны, учитывая, что Дума принимает законы, но Президент эти законы подписывает и они вступают в силу после подписания. Поэтому мы надеемся, что сегодня найдём ответы на многие вопросы, которые хотели с Вами обсудить.

В.Путин: Работа над законопроектами - это всегда наша совместная работа. Президент и Правительство, Администрация Президента вносят всегда свой вклад в работу практически над каждым законопроектом. И в целом, я уже сказал это в своём вступительном слове, работа идёт весьма позитивно и напряжённо, об этом говорит количество принимаемых актов и их качество возрастающее, это очень важно.

А то, что Вы сказали по поводу так называемых платформ, IT-компаний, - это серьёзный вызов не только для нас. Мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идёт по миру в целом, идеологический водораздел, это совершенно очевидная вещь. Но я уже говорил, могу только повторить: если уж они у себя в стране так себя ведут, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными? Это серьёзный вопрос, и мы, конечно, об этом должны заранее подумать, это очевидная вещь.

Что касается свободы слова, то для нас тоже ясно всё. Здесь так называемые двойные стандарты, они настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, - тоже никаких сомнений нет.

Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули - и всё, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Но как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. В том числе это касается и Украины. Почему так всё крутится вокруг "Северного потока - 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина", вот и всё. На самом деле всё достаточно примитивно, всё просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живём.

Или посмотрите, что в Латвии произошло. Взяли, в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули - и тишина. Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит, в Европе, со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, - это не пропаганда. А что это тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей, в данном случае - в отношении нашей страны.

Мы должны это иметь в виду. Повторяю ещё раз, ничего здесь необычного нет. Мы, по-моему, давно за этим уже наблюдаем, видим, но последние события просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок.

Но давайте продолжим нашу дискуссию.

Пожалуйста, Геннадий Андреевич, прошу Вас.

Г.Зюганов: Владимир Владимирович, прошлый год мы начинали с Вашего Послания и с обновления Правительства. Вы сформулировали стратегические задачи, связанные с тем, чтобы войти в "пятёрку" ведущих экономик мира, остановить вымирание, бедность и всё сделать для того, чтобы освоить новейшие технологии. Мы считаем, что это исключительно важные задачи, и активно работаем над их реализацией.

Но этот год начался с Вашего программного выступления в Давосе, я его очень внимательно прослушал и даже законспектировал. Вы точно определили главные угрозы и четыре ключевых приоритета. Они предельно ясны и соответствуют настроениям всех наших избирателей: это благоприятная среда, качественная работа и образование и полноценное здравоохранение.

В этом отношении наша команда подготовила 12 соответствующих законов, бюджет развития. День назад мы с участием 35 регионов рассмотрели, как следует формировать бюджет под эту программу на ближайшие три года. Мы Вам отправим эти материалы, отправили и Правительству. Я думаю, они будут весьма полезны. Чем раньше мы эту работу проведём, тем лучше будет и для экономики, в том числе и выборная кампания войдёт в конструктивное русло.

Я вообще считаю, этот год должен быть годом осмысления проблем, конструктивного сотрудничества и конкретных действий. И то, что Вы высоко оцениваете "четвёрку" партий и их консолидированную работу по преодолению кризиса и коронавируса, я считаю, это аванс, который нам ещё следует отработать.

Но вместе с тем Вы обратили [внимание] в своём выступлении в Давосе, что баланса не получилось, диктат провалился американский, а хаос нарастает. И он действительно нарастает по всем направлениям, и в этой связи нам очень важно понять, что произошло у наших конкурентов, которые объявили нас врагом номер один.

Я считаю, что Байден, придя к власти, получит внутреннее жёсткое сопротивление. Несмотря на то что пытались утопить полностью Трампа, тем не менее два импичмента провалились, Америка развалилась ровно пополам: 25 штатов [за одного], 25 - за другого.

В принципе, у нас есть время для того, чтобы ответить на вызовы, и мы максимально будем поддерживать Ваши стратегические инициативы.

Но Вы обратили внимание, что дали выступить, несмотря на то что нас критикуют, а Давос - это главная площадка, и Вы, и Си Цзиньпин выступали в унисон, выступали абсолютно конструктивно. Для нас это принципиально важно, потому что и тех, и других - Компартию Китая объявили врагом номер один и нас, потому что мы имеем стратегические ресурсы ответить на любую угрозу.

Но главная угроза, если посмотреть внимательно все их последние, в том числе закрытые встречи, - это распад валютной зоны. И они начинают понимать, что и Россия, и Китай будут контролировать свою огромную зону, поэтому основной удар будет приходиться там по линии Компартии, а здесь - по линии исполнительной власти и законодателей, которые не устраивают и не устраивает их слаженная и дружная работа. При всех наших противоречиях этот состав Думы работал достаточно конструктивно, несмотря на болезнь и трудности, я считаю, что парламент отработал достойно и помог Правительству и Вам вытащить страну в самое сложное время.

В этой связи надо всё сделать для того, чтобы выборная кампания не превратилась в гражданскую междоусобицу, Вы это особо во вступительном слове подчеркнули, а был конструктивный диалог. Но тут многое будет зависеть от того, будет ли возможность в эфире провести полноценные дебаты, обсуждение проблем. Мы к этому готовы, но на многих каналах я пока этого не вижу. Или без конца ругают Украину вместе с Зеленским, или Трампа, или ещё что-то, а содержательного обсуждения проблем и тех задач, которые Вы ставите, к сожалению, у нас в эфире пока нет, и, на мой взгляд, от этого мы все теряем очень много.

Что касается гибридной войны - вовне нам она понятна, и Вы видите и отвечаете довольно успешно. Но Байден, Блинкен и Нуланд, которые придут, - все три законченных русофоба. Я хорошо знаком с их кампанией, и нам надо быть готовыми к их очередным информационно-пропагандистским диверсиям, и речь не только о Навальном, Навальный - это зажигательный снаряд, но это давление будет усиливаться, и оно требует максимального сплочения, внутреннего сплочения общества.

И в этой связи у нас нарастают угрозы, о которых мы с Вами говорили и обсуждали, - безработица, приватизация.

Я бы на Вашем месте остановил попытки приватизировать МУПы и ГУПы. Вот у нас один из крупнейших регионов, Новосибирск, крупнейший муниципалитет, миллион 600 тысяч [жителей]. Мы за эти годы, пока Локоть работает, построили 50 детских садов, 17 школ, реконструкция и многое делаем. Но вся коммунальная служба подчиняется мэрии, в противном случае - три руководителя: кто занимается электроэнергией, водоотводом и теплом. А это дестабилизирует многие города-миллионники. Вы увидите, что этот процесс будет продолжаться.

У нас в ходе прошлых выборов в связи с тем, что стали свёртывать политическую систему в крупных областных центрах, ни ЛДПР, ни мы, ни "справедливцы" не получили ни одного депутата - кругом прошли "единороссы", потому что там уже партийных списков нет. И этот процесс сокращения партийных списков продолжается.

На мой взгляд, это абсолютно недопустимо, потому что расчищается площадка для тех деструктивных сил, которые мы недавно видели в Москве, но они появятся почти везде. Или мы будем укреплять политическую систему, которая сложилась, или ситуация будет только обостряться. Это во многом зависит от Вас, потому что местные власти, видя, что зашатались рейтинги, начинают под себя готовить эту "халтуру".

Вымирание. Я благодарю, Вы на Госсовете поддержали предложение провести очередное [заседание] по демографии. Давайте вместе готовить. Всё-таки потери большие, и впереди ещё. Это тема исключительной важности, она впитывает в себя всё, начиная от рабочих мест, образования, зарплат, пенсий и всего остального, она позволит нам ответить на большинство вопросов. Причём по-прежнему ударными темпами вымирают русские области - в два-три раза быстрее, чем остальные.

Насчёт неравенства. Я посмотрел последнюю статистику: за пять лет доходы государства выросли на 10 процентов, доходы корпораций и олигархов - на 53 процента, а граждан - сократились на 7 процентов. Это легко поправить, если поставить такую задачу. Вы её поставили, но мы обязаны её реализовать, не дожидаясь следующих очередных выборов. Можно это сделать в этом полугодии. Давайте вместе поработаем.

Это касается и технологического отставания. В последнее время Вы многое делали по поддержке науки, посещали крупнейшие предприятия, проводили целую серию очень важных совещаний с первыми руководителями. Я подготовил тут ряд писем, начиная от авиации и кончая некоторыми строительными программами. У нас будет, видимо, возможность один на один переговорить. Я хочу, чтобы - когда мы встречались, Вы эти папки быстро смотрели, - но чтобы Вы не откладывая посмотрели конкретные предложения.

И поддерживаю полностью Вашу идею России идти своим путём. Но мир зависит, надо помнить, от русского мира. Украину от русского мира эта сволочь продолжает оттаскивать, она неизбежно подожжёт и ситуацию в Донбассе. Зеленский уже никому не нужен - ни своим, ни другим. Им нужны провокации, поэтому нам надо быть предельно бдительными. Вы недавно заявили на эту тему, что не отдадим, но нам надо реализовать ту программу, в том числе и паспортизации, которая наметилась.

[КПРФ отправила] к Новому году 90-й [гуманитарный] конвой, 150 тысяч одних детских подарков. И благодарим Вас, что Вы поддерживаете программу "Дети России - детям Донбасса", она абсолютно конструктивная и грамотная.

И насчёт выборов. Понимаете, меня несколько смущает в последнее время такой злобный натиск некоторых чиновников, которые пытаются преследовать и штрафовать за всё что угодно. На мой взгляд, это неверный путь. Политика устрашения всегда добивает авторитет исполнительной власти. Я за то, чтобы всех иностранцев, всех, кто лезет, самым жёстким образом наказывать. Но сел в машину, остановился - штраф, на полосу заехал - штраф, в метро зашёл без маски - 5 тысяч, два слова сказал поперёк - ещё 10 тысяч - это озлобляет население, вызывает большую "изжогу". Поручите своим службам внимательно проверить. На мой взгляд, некоторые увлеклись насчёт "штрафовать", а у некоторых уже и штрафовать нечего, полстраны живет на 17-18 тысяч в месяц, поэтому это вызывает большую неприязнь у граждан и раздражение.

И межпартийный раздрай всегда хоронит демократию. Я предлагаю своим коллегам и товарищам всё-таки привести всё в русло в том числе и той поправки к Конституции, которая гласит о единстве территорий и единстве нашей истории. Советская история, как бы к ней ни относились, обеспечила нам победу и на фронте, и в космосе, и в технологиях. Поэтому нам надо думать сейчас о будущем и консолидировать все свои усилия для решения этих проблем.

Мы подготовили конструктивную программу, основные законы. Я недавно выступал, Володин провёл целую серию очень интересных и ярких слушаний, особенно связанных с новыми технологиями, цифровизацией.

Ваша идея устойчивого развития села и получения 45 миллиардов долларов за счёт этой статьи может быть успешно реализована. Но на противодействии либеральной этой группировки, которая сидит вместе с Кудриными и Силуановыми, и для поддержки сельхозмашиностроения, и новой целины, и развития этого направления должных средств так и не получили. Можно было реализовать эту программу, она может дать гигантскую прибавку и великолепный результат.

Впереди у нас великолепные даты. 800 лет Невскому. Вы возродили орден Александра Невского. Кстати, это единственная награда, которая пережила все эпохи - и царскую эпоху, имперскую, и советскую эпоху, и Вы восстановили. Всё-таки это событие величайшее в нашей истории, его можно отметить так, что оно консолидирует общество максимально. 60 лет полёту Гагарина. Это наша самая яркая звезда в небе и в патриотическом движении. 200 лет Некрасову и Достоевскому. И 80 лет с начала войны. Вы в прошлый раз выступили с великолепным материалом, связанным с подготовкой войны западными спецслужбами, так называемыми демократиями и фашистской Германией, разоблачили, в том числе и перед коллегами своими выступили. Можно было бы ещё раз поработать в этом направлении. Оно очень хорошо действует на молодёжь, она начинает понимать, что такое подлинный патриотизм, достоинство и консолидация общества.

Ещё раз хочу поблагодарить, что Вы отреагировали быстро на наше предложение встретиться. Я думаю, это будет весьма полезно. Спасибо.

В.Путин: Спасибо большое, Геннадий Андреевич.

Вы затронули ряд вопросов, безусловно, важнейших. Это рост безработицы в условиях пандемии - небольшой, но всё-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я всё время об этом говорю и настраиваю Правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, с тем чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть лучше, чем предварительный прогноз. Но Вы правы, безусловно, нужно работать над этим постоянно.

Конечно, я знаю, что КПРФ всё время беспокоят вопросы, связанные с приватизацией. Я тоже неоднократно на этот счёт высказывался. Здесь, может быть, у нас не всегда и не всё совпадает в подходах, но, во всяком случае, я думаю, мы едины в том, что приватизация сама по себе, ради приватизации, - особенно так, как это делалось, допустим, в 90-е годы по некоторым направлениям, - она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики, она должна улучшать структуру экономики. Мы должны исходить из того, что любой шаг в этом направлении должен создавать - и не формально, а фактически, на практике, - лучшего, более эффективного собственника. Но, безусловно, это нужно делать и в условиях определённой конъюнктуры, с тем чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды. Вот мы из этого исходим.

Когда мы будем с глазу на глаз говорить, я готов поговорить поподробнее на этот счёт. Если у Вас есть какие-то конкретные озабоченности, их обсудить.

Что касается сохранения партийных списков: а разве сейчас обсуждаются вопросы, связанные с тем, что мы полностью от этого отходим?

Г.Зюганов: Владимир Владимирович, не полностью. Например, в ряде городов их отменили в прошлый раз, и там уже избирались так… Можно и список дать. В прошлый раз эту проблему ставил и Миронов. Они сейчас, я думаю, об этом скажут. Недавно мне из Мурманска звонят: было 32 депутата, 16 на 16; сейчас решили поджать партийные списки, оставить 10. Ну а завтра вообще никого…

Вообще это тенденция абсолютно неверная. Или укрепляем политическую систему, и тогда устойчиво она работает, у вас есть возможность опираться на "большую четвёрку", или всё это будет расползаться, а на фоне кризиса и этой "навальнятины", которую нам тащат, это будет беда, это просто недопустимо. Или укрепляем, или завтра всех сгонят в одну кучу, всех сгонят под одни знамёна.

У нас нашлись некоторые деятели, даже решили отказать возложить цветы в Ростове, например, к памятникам на 23 [февраля]. Недавно обсуждали с Кириенко подробно, он тут же отреагировал, говорит: чушь полная. Национальный праздник, большой праздник, с цветами прийти, поклониться. У нас 700 лет из 1000 лет защищали с оружием в руках нашу правду, веру, традиции. Для меня это святой праздник, у меня в роду все воевали.

В.Путин: Я понимаю.

Г.Зюганов: Поэтому нам надо максимально консолидировать [усилия] на этом направлении.

В.Путин: Хорошо. Я пометил это для себя, пообсуждаем с Вами, и с Администрацией я поговорю на этот счёт, с Правительством обязательно.

Но что касается праздников подобного рода - это само собой разумеется. Это не просто память, доставшаяся нам неизвестно откуда и неизвестно кем заработанная и достигнутая победа. Наши отцы и деды её заработали, своей кровью обеспечили нам наше будущее. Мы, безусловно, всегда дорожили и будем этим дорожить. Сейчас обращаем внимание и на те преступления, которые были совершены против гражданского населения, - это геноцид, это очевидная вещь совершенно. И я думаю, что мы правильно это делаем.

У меня подход к этому известен, я с Вами неоднократно тоже это обсуждал. Мы, конечно, должны идти вперёд, думать о будущем, объединять свои усилия с другими народами, в том числе со всеми европейскими народами, несмотря ни на какие сложности и конъюнктуры сегодняшнего дня, и прошлое не должно нас тянуть назад. Но есть вещи, которые мы не можем и не будем забывать, и геноцид в отношении гражданского населения Советского Союза и Российской Федерации, безусловно, это одна из чёрных страниц, но это то, что заставляет нас с открытыми глазами взглянуть на сегодняшние события и строить нашу политику на будущее, с тем чтобы ничего подобного в будущем никогда не повторилось.

Спасибо. Мы ещё с Вами сегодня поговорим отдельно, как мы и договаривались.

Пожалуйста, Владимир Вольфович.

В.Жириновский: Добрый день!

Я сразу поправочку, чтобы было ясно: по выборам в четырёх городах, последние выборы, в сентябре, Владимир, Липецк, Ульяновск, Кострома, вообще отказались от списков и провели только "Единую Россию". Но каково состояние духа жителей этого города? Они что, все за "Единую Россию"? Нет.

Я написал Медведеву, говорю: отмените выборы, проведите нормальные выборы, чтобы там были представители хотя бы парламентских партий. Ничего не сделано. И в этих городах осенью будут самые большие протесты, ибо представителей других партий нет.

И тенденция эта продолжалась. Делают так: 75 - по округам, 25 - по партийным спискам. Хорошо, у вас будет только "Единая Россия". К чему приведёт это, Владимир Владимирович? К ненависти к этой партии. Только ненависть. Если они думают, что они свой авторитет повысят, - нет.

Мы устали от КПСС. Почему быстро свергли КПСС? Почему миллионные митинги по всей стране? Потому что устали 70 лет от одной партии. Неважно, какая - коммунистическая, народная, - но 70 лет одна и та же идеология. И люди вышли, их не надо было собирать. И ничего не могла сделать милиция и так далее. Поэтому нельзя так делать.

Вы посмотрите, Белоруссия - вообще никаких партий. Он один - вот он вызвал ненависть к себе лично.

Поэтому здесь надо остановить. Мы предлагали всегда: только по партийным спискам, только. Вот тогда будут сильные партии - одна, две, три.

А округа - это путь к сепаратизму. Одномандатник молчит, в Думе ни один одномандатник ни разу не вышел, не сказал: моя область, мой край, я защищаю, - ни разу, все молчат, все под каблуком у губернатора. А губернатор под каблук взял полицию, ФСБ, прокуратуру, суд.

Вот такой вариант мы сделали с демократией. Ни продохнуть, ни выдохнуть. Это одна из причин выхода на улицы, не только молодёжи, но и любого другого возраста, потому что ничего они не могут увидеть, ничего сделать.

Прозвучало: "вымирание русского народа". Наверное, так резко не надо говорить, люди не поймут. Речь идёт о снижении рождаемости. Умирают так же, как умирали и 20 лет назад, и 50. Но рождаемость понизилась, потому что в детородный период вошли женщины, которых мало, мало их вошло. Это были страшные нулевые годы: ГКЧП, гражданская война, война на Кавказе. Их родилось меньше, вот сейчас у них детородный период, их просто меньше. Лет через 10 нормальное их будет количество.

Это тенденция общая. В Европе тоже меньше рождаемость идёт, и они замещают часть недостающего населения через мигрантов. Вы видите, какие проблемы? Тоже плохой вариант.

Теперь мои вопросы.

Социальный вопрос - восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Делаю акцент, потому что эту проблему поднимала ЛДПР с самого начала. Потом другие партии тоже имеют право поднимать, но неприятно, что у ЛДПР за 30 лет огромный портфель, многие наши законы не были приняты, а теперь "Справедливая Россия" вытаскивает законы ЛДПР, которые не были приняты, подаёт как свои, с кем-то договаривается. И сейчас идут навстречу - принять несколько законов от оппозиции, и наши законы через "Справедливую Россию" принимаются. Это плохо. Это нельзя назвать плагиатом, все имеют право любые законы вносить, но надо ведь понимать. Если коммунисты постоянно говорят о детях войны, я же не буду говорить, что это ЛДПР. Молодцы коммунисты! Мы поддерживаем пенсию детям войны увеличить. Но я никогда не скажу, что это мы подняли вопрос. Вопросов много в стране, чего воровать чужие законы? Сколько вопросов у нас у всех!

И потом, Владимир Владимирович, вот они здесь сидят, ласковые и тихие перед Вами, а посмотрите, что они будут делать 23 февраля? Вчера так жёстко выступил коммунист Рашкин. Если бы я был в "Единой России", я бы ему рот заткнул, вывел бы его из зала. Он объявил страну хуже, чем в 1937 году: у нас страшные политические репрессии, у нас все сидят в тюрьмах. Столько наговорил, что хочется бежать из зала. Только Председатель Госдумы его чуть-чуть одернул. А где 340 депутатов от "Единой России"? Вы клепаете мощную партию - она же молчит.

На всех протестах за последние пять лет сколько грязью поливают всё руководство страны, всю страну, и где эти мощные отряды "Единой России", которые вышли в противовес, провели свои митинги? Я бы провёл митинг на Красной площади, собрал бы там 100 тысяч человек, со всей страны бы приехали, и заткнул бы глотку всем, кто пытается порочную грязь лить на нашу страну, - ничего, тишина. У коммунистов своя линия, а "Единая Россия" молчит, чего-то там шебуршит "Справедливая Россия". Никак она не может встать на ноги, ей всё нужны подпорки: ещё партию ей, ещё партию, ещё партию и так далее.

Ведь Сурков заведовал демократией, он же сказал в 2007 году: мы создали новую партию "Справедливая Россия", это "левая нога" "Единой России", - и Миронов с Грызловым заключили договор. Ну и хватит обманывать людей: нужна "Единой России" "левая нога". - "Нет, они оппозиция, нет, у них новый социализм, у них там ещё какие-то партии". Эта вся грязь вызывает отчуждение у людей. Нельзя заниматься профанацией.

Владимир Владимирович, все партии, созданные сверху, рухнули: и "Демроссия", и "Демвыбор России", и партия Шахрая ПРЕС, и соцпартия Рыбкина, "Наш дом - Россия" - все, кроме последней, "Единой России", и то благодаря Вашему авторитету. Убрать Ваш авторитет - тоже рассыплется эта партия, ибо они боятся даже называть, где эта партия есть.

Второе: ввести продовольственные сертификаты. У нас есть люди малоимущие. Магазинов много, товаров завались, но дороговато. Давайте им [реализовывать товар] по твёрдым ценам, пусть не самого высокого качества. Или отдел в большом магазине или просто отдельный магазин - и дать сертификат. В каждом городе знают: тут сто человек малоимущих, здесь тысяча. Дать сертификат, чтобы он в месяц мог купить необходимый набор товаров. Это делает весь мир. Самая богатая страна, Америка, - 40 миллионов пользуются этими сертификатами. У нас все раскачиваются. Почему - потому что в Минтруда одни единороссы сидят. Взяли бы Нилова из ЛДПР - по-другому работало бы министерство.

Все министерства - только "Единая Россия", так нельзя. Везде коалиционные правительства, везде в парламентах парламентское большинство, коалиция двух партий. Назовите мне парламент в Европе, где доминировала бы одна партия. Нет такого абсолютно. Люди не хотят, чтобы был монополист, они против, это нужно учитывать.

Поддержать надо программу Минобрнауки "Приоритет-2030" для развития региональных вузов. Вот молодцы, помогают разным вузам, это улучшило работу, и программа поддерживает.

Вот новое, что мы предлагаем.

У нас много юридических лиц, связанных с бизнесом. Давайте ещё дадим статус. Самозанятые - хорошо, малый бизнес, крупный и так далее. А такого понятия, как "семейная компания", у нас нет. Семейная - дедушка, отец, сын, братья, сёстры, они чем-то занимаются: птицеводством, обувью, телевизорами, любым видом деятельности. Это как-то воодушевит их. У нас семьи начинают с нуля: вчера - доярка, сегодня - архитектор; вчера - кучер, конюх, сегодня - главный инженер. Пускай идут столетиями эти семейные фирмы, чтобы никто не говорил, что там родственные отношения. Это их фирма, там и должна быть семья. Это понятие можно ввести.

Иностранное вмешательство идёт давно. Мы не делали ошибку. Раскол произошёл, 1054 год. Стали западные христиане - католики, и наши, восточные, - православные, Константинополь. Мы выбрали ещё до этого, в 908 году, православие. Почему? Во-первых, они были едины тогда ещё. Мы не знали, что будет раскол. Во-вторых, православная часть христианского мира была самая богатая, Константинополь, самая сильная, мощная.

Но варвары пришли с Востока и захватили Константинополь, 1453 год, всё рухнуло, и мы остались одни. Мы сирота в христианском мире, мы не католики и не протестанты. Посмотрите, как Польша хорошо пристроилась: и французы их защищают, и даже немцы после оккупации в 1939-м - все. Почему - она часть западно-христианского мира с точки зрения религии.

Мы для них чужие, какие-то православные, крестятся справа налево, какие-то другие обычаи, обряды и так далее и не хотят войти в единую Западную христианскую церковь. Это проблема. То есть мы сразу для них чужаки, а значит, противники.

Национальный вопрос: они французы, итальянцы, немцы, а мы 73 года были советским народом. Им непонятно, что такое "советский народ", это не может быть в определении граждан.

В советский период мы вообще ликвидировали церковь. Мало того, что она отличалась от католиков, так мы её вообще разрушили, разогнали, расстреляли - это усилило враждебность, они испугались.

То же самое в частной собственности. Мы ликвидировали всех наших людей, которые были собственниками. Мы напугали весь мир: с 1917 по 1939 год мы пугали. Так же нельзя!

То есть мы сами подставили себя: не та церковь, не тот национальный вопрос, нет собственности. А они этим пользуются сегодня. Нас представляют не той христианской цивилизацией, не тем народом.

Посмотрите, как издеваются над русскими на Украине. Практически это же просто дикость, такого даже Гитлер не допускал. А почему - потому что русские себя не осознали, что они русский народ, им никогда не говорили. Царь Александр III произнёс один раз, что-то Николай II пробовал делать, а пришли коммунисты - всё, "советский народ", мы советские люди.

Я не говорю, что это плохо, но сегодня, когда мы сами убрали понятие "советский народ", мы второй раз осиротели. Мы остались один на один с другой церковью. Теперь остались один на один с русским народом, который в реестрах нигде не значился. Какой русский народ?

Продолжение следует.

Источник: пресс-служба Кремля.