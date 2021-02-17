Путин заявил о недопустимости ударов по суверенитету России

Россия не допустит ударов по суверенитету и попыток повлиять на думские выборы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций, которая прошла в режиме видеоконференции.

Выбор народа надо защитить от любых попыток внешнего вмешательства, считает Путин. "Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", - заверил он.

"Здесь у нас общий подход, консенсус, - сказал глава государства. - Уверен, что вы, как и прежде, займете здесь твердую и единую государственную позицию".

Такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе, убежден Путин. "Этот авторитет надо постоянно поддерживать", - заключил он.