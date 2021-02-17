Работодателей обяжут трудоустраивать инвалидов на квотируемые места

Новости

Мошенники маскировались под портал госуслуг 08:00
За праздничные выходные на дорогах Вьетнама погибли 94 человека 07:57
В Екатеринбурге сгорел дом, погибли два человека 07:47
Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме COVID-19 07:29
Дворкович рассказал о возвращении в Россию уехавших специалистов 07:26
В Южной Корее зафиксировали рост новых случаев COVID-19 07:25
В ДТП в Иркутской области погибли пять человек 06:39
Власти Австралии отменили карантин в Мельбурне 06:30
Сорокин сыграл первый матч на ноль в НХЛ 06:16
Байден заявил, что детей любит больше, чем людей 06:15
Глава СК взял на контроль проверку по факту нападения на врача в Сибири 06:13
Байден: К концу июля каждый американец сможет вакцинироваться от COVID-19 06:07
Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов 06:00
Из-за оскорбившего короля рэпера в Испании начались беспорядки 05:40
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками 05:36
Приписываемые британскому штамму осложнения характерны для других видов 05:33
На Камчатке объявлена лавинная опасность 05:15
На Чукотке ослабили ограничения для вакцинированных от COVID-19 04:59
Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира 04:33
Более чем 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд 04:30
В США не покажут в прямом эфире стыковку "Прогресса" с МКС 04:10
Названы причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации 04:08
В Техасе электроснабжение восстановлено более чем у миллиона жителей 03:55
В Хабаровском крае без электроэнергии остались 13 поселков 03:52
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией 03:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 05:56
Рубрика: Экономика

Возможности не ограничены

Работодателей обяжут трудоустраивать инвалидов на квотируемые места
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 34(8385)
Электронный сертификат на приобретение инвалидных колясок и других средств реабилитации граждане с инвалидностью смогут получить после 1 октября. Он позволит им самостоятельно с использованием бюджетных средств покупать эти изделия в розничной сети. До середины осени продлевается упрощенный порядок установления инвалидности, однако его подходы хотят применить и после: в дальнейшем применяться он будет в большинстве случаев, просто появится перечень исключений.
Более 1,8 миллиона человек установили инвалидность в упрощенном порядке. Фото: РИА Новости www.ria.ru Более 1,8 миллиона человек установили инвалидность в упрощенном порядке. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Более 1,8 миллиона человек установили инвалидность в упрощенном порядке. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Как получить средство реабилитации по месту пребывания и почему норму закона о квотировании рабочих мест для инвалидов хотят изменить, в интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Премьер-министр продлил упрощенный порядок назначения инвалидности

Как изменилась ситуация с занятостью инвалидов в период введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса?

Алексей Вовченко: Занятость среди граждан с инвалидностью осталась на прежнем уровне. Мы собираем сведения каждый год. И в 2019, и в 2020 годах работало примерно одинаковое число граждан с инвалидностью трудоспособного возраста - порядка миллиона человек. Планируем, что число трудоустроенных граждан с инвалидностью будет расти. Конечно, не все из 3,5 млн граждан с инвалидностью физически могут трудиться. Но для многих вопрос трудоустройства актуален. То есть потенциал есть. Мы очень большие надежды возлагаем на службу занятости, которая сейчас реформируется. Трудоустройство инвалидов будет в числе ее приоритетных задач.

Также мы готовим обновленный закон о квотах для приема на работу инвалидов. Нынешнее квотирование слабо работает, норма нужна новая.

А что поменяется?

Алексей Вовченко: Во-первых, сама формулировка. Сейчас она только обязывает работодателя предоставить сведения о квотированных рабочих местах. Но ведь он должен на эти места взять людей, а вместо этого рабочие места просто остаются у него в резерве.

Мы хотим переформулировать само понятие "квотированное рабочее место".

Результатом должно быть именно трудоустройство граждан с инвалидностью, тогда квота может считаться исполненной. Организация будет обязана заполнить квотируемые рабочие места в течение полугода.

Заочный порядок установления инвалидности продлевается в третий раз. Есть вероятность, что он останется навсегда?

Алексей Вовченко: До 1 октября 2021 года для установления или продления инвалидности не требуется участия граждан. Освидетельствование проводится автоматически на основании медицинских документов. Все сведения в бюро медико-социальной экспертизы поступают из поликлиники. Причем теперь мы признаем медицинскую документацию давностью больше 12 месяцев в особо тяжелых состояниях.

Фото: Ирина Никитина
Не жалеть, а сострадать: Что важно знать для обучения ребенка-инвалида

Поскольку в большинстве случаев инвалидность устанавливается на год или на два, то, как правило, продлевается она на такой же срок заочно при наличии нового направления, а при отсутствии - на 6 месяцев автоматически. Человек об этом получает уведомление, оно приходит по почте или в электронном виде в "личный кабинет" на портале госуслуг. Но самое главное, автоматически продлеваются и все меры соцподдержки, которые следуют за признанием человека инвалидом. Он продолжает получать пенсию по инвалидности, ему остаются доступными все мероприятия, предусмотренные программой реабилитации.

Не исключаем, что в дальнейшем такой порядок будет применяться, но не по всем случаям. Иногда дополнительное обследование бывает необходимым.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Манукиян
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Манукиян
Экономика Работа Занятость Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Посольство РФ ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются
В ДТП в Иркутской области погибли пять человек
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера