Работодателей обяжут трудоустраивать инвалидов на квотируемые места

Электронный сертификат на приобретение инвалидных колясок и других средств реабилитации граждане с инвалидностью смогут получить после 1 октября. Он позволит им самостоятельно с использованием бюджетных средств покупать эти изделия в розничной сети. До середины осени продлевается упрощенный порядок установления инвалидности, однако его подходы хотят применить и после: в дальнейшем применяться он будет в большинстве случаев, просто появится перечень исключений.

Как получить средство реабилитации по месту пребывания и почему норму закона о квотировании рабочих мест для инвалидов хотят изменить, в интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Как изменилась ситуация с занятостью инвалидов в период введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса?

Алексей Вовченко: Занятость среди граждан с инвалидностью осталась на прежнем уровне. Мы собираем сведения каждый год. И в 2019, и в 2020 годах работало примерно одинаковое число граждан с инвалидностью трудоспособного возраста - порядка миллиона человек. Планируем, что число трудоустроенных граждан с инвалидностью будет расти. Конечно, не все из 3,5 млн граждан с инвалидностью физически могут трудиться. Но для многих вопрос трудоустройства актуален. То есть потенциал есть. Мы очень большие надежды возлагаем на службу занятости, которая сейчас реформируется. Трудоустройство инвалидов будет в числе ее приоритетных задач.

Также мы готовим обновленный закон о квотах для приема на работу инвалидов. Нынешнее квотирование слабо работает, норма нужна новая.

А что поменяется?

Алексей Вовченко: Во-первых, сама формулировка. Сейчас она только обязывает работодателя предоставить сведения о квотированных рабочих местах. Но ведь он должен на эти места взять людей, а вместо этого рабочие места просто остаются у него в резерве.

Мы хотим переформулировать само понятие "квотированное рабочее место".

Результатом должно быть именно трудоустройство граждан с инвалидностью, тогда квота может считаться исполненной. Организация будет обязана заполнить квотируемые рабочие места в течение полугода.

Заочный порядок установления инвалидности продлевается в третий раз. Есть вероятность, что он останется навсегда?

Алексей Вовченко: До 1 октября 2021 года для установления или продления инвалидности не требуется участия граждан. Освидетельствование проводится автоматически на основании медицинских документов. Все сведения в бюро медико-социальной экспертизы поступают из поликлиники. Причем теперь мы признаем медицинскую документацию давностью больше 12 месяцев в особо тяжелых состояниях.

Поскольку в большинстве случаев инвалидность устанавливается на год или на два, то, как правило, продлевается она на такой же срок заочно при наличии нового направления, а при отсутствии - на 6 месяцев автоматически. Человек об этом получает уведомление, оно приходит по почте или в электронном виде в "личный кабинет" на портале госуслуг. Но самое главное, автоматически продлеваются и все меры соцподдержки, которые следуют за признанием человека инвалидом. Он продолжает получать пенсию по инвалидности, ему остаются доступными все мероприятия, предусмотренные программой реабилитации.

Не исключаем, что в дальнейшем такой порядок будет применяться, но не по всем случаям. Иногда дополнительное обследование бывает необходимым.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Манукиян