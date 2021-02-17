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17.02.2021 15:15
Рубрика: Культура

В Китае при расширении аэропорта раскопали 3500 гробниц

Текст: Денис Передельский

Удивительная находка была сделана археологами, проводившими предварительное обследование строительного участка возле международного аэропорта в Китае. Они обнаружили более 3500 древних гробниц.

Фото: www.tehrantimes.com
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Как сообщает CGTN, открытие было сделано в городе Сиане, на северо-западе Китая. Недавно там стартовал третий этап крупномасштабного строительства, в рамках которого планируется расширение территории аэропорта "Сяньян" в Сиане, столице провинции Шэньси.

Как и положено в подобных случаях, участок под строительство предварительно обследовали археологи. На месте работала команда исследователей из Института археологии провинции Шэньси, которой помогали сотни рабочих.

В результате превентивных работ было обнаружено более 4600 древних культурных реликвий, в том числе более 3500 древних гробниц. Впрочем, для местных исследователей это не стало большим сюрпризом.

Подобное открытие было сделано в этом же районе в 2010 году во время второго этапа по расширению территории аэропорта. Тогда раскопки провели также исследователи из провинциального института археологии. Они раскопали более 60 гробниц и свыше 1300 различных культурных реликвий. А в 2011 году при строительстве 2-й линии метро в Сиане были обнаружены шесть древних гробниц и более 40 реликвий.

В этом нет ничего удивительного, так как город Сиань имеет давнюю и богатую историю. Достаточно сказать, что он был столицей 13 древних китайских династий. В наше время город стремительно растет и развивается.

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Например, упомянутый проект по расширению местного аэропорта является крупнейшим проектом гражданской авиации на северо-западе Китая в рамках усилий по созданию международного авиационного узла в Сиане.

Но не забывают здесь и об историческом наследии. Согласно статистике, только в 2020 году в провинции Шэньси было проведено 179 археологических раскопок на общей площади 11,8 миллиона квадратных метров. В рамках этих работ были обнаружены 3956 древних гробниц. А общая площадь раскопанных древних памятников превысила 105 тысяч квадратных метров.

Что касается новых находок, то исследователям еще только предстоит их датировать и идентифицировать.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Восточная Азия Китай

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