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17.02.2021 06:28
Рубрика: В мире

Намечено на апрель

Референдум по конституции могут совместить с местными выборами
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 34(8385)
Парламент Киргизии обсуждает проект новой конституции, направленный на рассмотрение законодателям рабочей группой. Руководство республики тем временем призывает депутатский корпус назначить проведение референдума, на который вынесут документ, на первую половину апреля, чтобы совместить плебисцит с выборами в местные советы (кенеши).

- Мы сможем таким образом сэкономить деньги, - поясняет новый глава республики Садыр Жапаров. - В казне лишних денег нет.

Фото: Денис Акчурин
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Схожей позиции придерживаются и в ЦИК. По оценкам Центризбиркома, проведение двух важных политических кампаний в один день обойдется казне примерно в 500 миллионов сомов. Если же проводить выборы и референдум отдельно, затраты заметно возрастут.

- Основные расходы придутся на заработную плату представителям участковых и территориальных избирательных комиссий, - поясняют в ЦИК. Согласно его данным, в избиркомах на местах работают более 30 тысяч человек.

Досье "РГ"

Новая редакция конституции призвана усилить роль главы государства и фактически вернет Киргизию к президентской форме правления. Именно за нее высказалось подавляющее количество избирателей, пришедших проголосовать на референдуме, проведенном 10 января, на котором гражданам предлагалось определить предпочтительную систему управления страной.

В мире экс-СССР Киргизия

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