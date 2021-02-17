- Мы сможем таким образом сэкономить деньги, - поясняет новый глава республики Садыр Жапаров. - В казне лишних денег нет.
Схожей позиции придерживаются и в ЦИК. По оценкам Центризбиркома, проведение двух важных политических кампаний в один день обойдется казне примерно в 500 миллионов сомов. Если же проводить выборы и референдум отдельно, затраты заметно возрастут.
- Основные расходы придутся на заработную плату представителям участковых и территориальных избирательных комиссий, - поясняют в ЦИК. Согласно его данным, в избиркомах на местах работают более 30 тысяч человек.
Досье "РГ"
Новая редакция конституции призвана усилить роль главы государства и фактически вернет Киргизию к президентской форме правления. Именно за нее высказалось подавляющее количество избирателей, пришедших проголосовать на референдуме, проведенном 10 января, на котором гражданам предлагалось определить предпочтительную систему управления страной.