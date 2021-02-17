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17.02.2021 13:58
Рубрика: Общество

Маршрут в сороковые

Через Ярославль и Кострому проехал "Поезд Победы"
Текст: Элина Труханова (Ярославль - Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 34(8385)
На минувшей неделе уникальную передвижную инсталляцию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, увидели жители Ярославля и Костромы. Ожидается, что ко Дню защитников Отечества она прибудет во Ржев Тверской области.
В восьми вагонах поезда размещены инсталляции, каждая из которых представляет собой отдельный сюжет времен войны. Фото: Ирина Штольба В восьми вагонах поезда размещены инсталляции, каждая из которых представляет собой отдельный сюжет времен войны. Фото: Ирина Штольба
В восьми вагонах поезда размещены инсталляции, каждая из которых представляет собой отдельный сюжет времен войны. Фото: Ирина Штольба

Это не поезд, а настоящая машина времени. Заходишь внутрь - и попадаешь сразу на 80 лет назад. Авторы проекта время не просто остановили, они его заморозили, законсервировали, перевоплотили и сделали осязаемым. Через импровизированный вокзал, где выдают наушники с аудиогидом, посетитель вдруг попадает в полный народу старый плацкартный вагон с деревянными полками. Вот едет компания веселых морячков, в соседнем купе мама заплетает дочке косу, рыбак с удочкой, сачком и рюкзаком замечтался о будущем улове, перед солидным мужчиной с усами на столике лежит книжка Аркадия Гайдара... С солнечного летнего перрона пассажирам машут руками провожающие. Мир еще не расколот вдребезги…

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В следующем вагоне большинство пассажиров уже в гимнастерках: первый шок, 22 июня 1941-го, люди пережили и едут на фронт. Стоящий в центре вагона политрук объясняет новобранцам, как заполнять смертный медальон, чтобы, если убьют, было известно, куда слать похоронку. А за окнами поезда - вереницы беженцев со своим скарбом и домашними животными. Ощущение, что ты едешь тем же поездом, - стопроцентное.

Есть здесь санитарный вагон, где на полках и носилках лежат раненые. Есть штаб Константина Рокоссовского и его стол, за которым знаменитый полководец обсуждал план операции "Багратион". Есть бронепоезд, теплушка, банно-прачечный вагон, причем даже с клубами "пара" и особым банным запахом. Здесь в простыне, словно в римской тоге, стоит возвращенный из небытия задумчивый немецкий генерал-фельдмаршал Паулюс, в одном из таких вагонов после пленения под Сталинградом приводивший себя в порядок.

"В начале февраля 1943 года привезли немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса, - рассказывает аудиогид голосом актрисы Екатерины Гусевой. - Посмотрел на него генерал Рокоссовский и решил: перед тем как везти пленного в Москву, нужно отмыть его как следует. Немец от бани отказался, мылся под душем, мыло себе туалетное вытребовал. А потом сидел и ждал, пока его одежду прожарят, вшей из нее выведут. Рокоссовский, кстати, мылся обычным солдатским мылом, не брезговал…"

Фото: Александр Кушнер
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По общему мнению, одна из самых эмоционально напряженных точек маршрута - вагон, в каких узников возили в концлагеря. Образы замученных, изможденных людей получились настолько реалистичными, что, говорят, женщины из техперсонала поезда ночью просто боятся проходить через этот вагон.

- В поезде больше четырех тысяч подлинных экспонатов. Специалисты-музейщики отмечают очень точную, до мелочей, проработку всех объектов и деталей. Вплоть до гвоздей на сапогах. Например, вот это оригинальная форма немецкой железнодорожной полиции тех лет, - показывает на одного из персонажей вагона-концлагеря координатор проекта "Поезд Победы" Сергей Лукша.

Последний вагон посвящен Победе, возвращению уцелевших домой и Бессмертному полку - тоже миру, но уже не такому, как в первом вагоне, - выстраданному. И именно здесь многие отчего-то не могут сдержать слез…

Справка "РГ"

Проект "Поезд Победы" реализован усилиями Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "РЖД", группы петербургских художников из творческой мастерской "Невский баталист" и медиагруппы "Красный квадрат". Повествование ведется от имени женщины-железнодорожницы, прототипом которой стала машинист паровозной колонны, Герой Соцтруда Елена Чухнюк, в годы войны водившая поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Художники изготовили для проекта 150 человеческих фигур в полный рост. В путешествие по регионам страны поезд отправился 26 октября 2020 года.

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