Главврач больницы в Коммунарке призвал всех носить маски

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко в очередной раз призвал всех носить маски. Заявление он сделал, участвуя в онлайн-дискуссии в новой соцсети ClubHouse.

Проценко признался, что в первую волну пандемии особенно переживал за здоровье ближайшего окружения. "Мои близкие, моя семья, мои родители - наивысшая ценность, которая есть. Берегите близких. А как можно сберечь? Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и прививаться", - подчеркнул врач.

По его мнению, носить маски должны в том числе и те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Речь в этом случае идет о социальной ответственности и уважении к окружающим, считает Денис Проценко.