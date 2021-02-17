К московским аэропортам ограничат бесплатный въезд

Прошедшее накануне совещание под председательством замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области было посвящено "проблемным вопросам организации работы такси в аэропорту Шереметьево". По его итогам, как сообщается на сайте ММТП, приняты решения "о целесообразности ограничений бесплатных въездов на привокзальную площадь терминалов аэропорта, об организации фото-видеофиксации нарушений правил стоянки/остановки и о необходимости пресечения деятельности нелегальных такси на территории аэропорта".

Позднее официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова пояснила "Российской газете", что пункт о "целесообразности ограничений бесплатных въездов" на территории аэропортов касается не только таксистов, но и всех автомобилистов.

Параллельно с совещанием сотрудники Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте совместно с инспекторами ДПС ГИБДД по городскому округу Химки провели рейд в отношении таксистов. Пост выставили на проезжей части возле въезда-выезда на территорию в Международный аэропорт Шереметьево. В прокуратуре рассказали, что целью профилактического мероприятия было "предупреждение противоправных действий в отношении пользующихся услугами такси пассажиров". "Водителям такси разъяснили новые правила пассажирских перевозок на автомобильном и городском электротранспорте, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 и вступившие в силу с 01.01.2021", - говорится в сообщении ММТП.