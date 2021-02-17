Следственные органы СК РФ по Костромской области возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Костромы: чиновники выдали паспорт готовности дома к отопительному сезону, хотя часть труб в здании была вообще спилена.

Вопиющий факт выявила прокуратура, куда пожаловались жильцы старой трехэтажки на улице Вокзальной, 54.

- С апреля 2020 года отопительная система многоквартирного дома имела дефекты, не позволяющие обеспечить предоставление жителям дома услуги отопления, - рассказала официальный представитель прокуратуры Костромской области Наталья Шумская-Сколдинова. - Промывка и опрессовка системы при подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов фактически не проводились, управляющая и теплоснабжающая организации документы о проведении этих мероприятий не оформляли и в управление ЖКХ администрации Костромы не представляли.

Более того, во время прокурорской проверки выяснилось, что отопительная система дома имеет серьезнейшие дефекты, а местами трубы просто опилены. Однако паспорт готовности дом каким-то образом получил.

- Выдача паспорта готовности к отопительному периоду произведена в отсутствие фактических оснований для принятия такого решения и повлекла нарушение прав жителей, выразившееся в невозможности их проживания по месту регистрации, - полагают в надзорном ведомстве.

В отделе по работе со СМИ администрации города пояснили, что дом на Вокзальной улице - это бывшее студенческое общежитие, давно по назначению не используемое: в последние годы здание функционировало как жилой дом. Несколько лет назад оно было передано в муниципальную собственность, а в 2019-м признано непригодным для проживания. В конце 2020 года все жильцы дома были переселены, кроме одной семьи, жившей здесь по договору коммерческого найма.

Этой семье в итоге и пришлось жить с ледяными батареями в декабре - при том что на бумаге все, оказывается, было в полном порядке. После жалоб во все инстанции (которые поступали задолго до начала зимы) жильцам было предложено временно переселиться в маневренный фонд, потому что "оснований для предоставления им жилья на постоянной основе нет".

Дом сейчас пуст, но вопрос, каким же образом он получил паспорт готовности к отопительному сезону при спиленных трубах, очень интересует следственные органы СК РФ.

Примечательно, что в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Костромы уверяют: все документы, подтверждающие выполнение требований по готовности дома к зиме, УК представила в полном объеме, а потому вопросов к ней не возникло.

- Данный пакет документов направлен в следственное управление СК РФ по Костромской области, - сообщили в управлении ЖКХ.

Кстати

Власти Костромской области намерены проверить, какие средства управляющие компании направляют на оплату штрафов руководителей. Так, по данным обладминистрации, в 2020 году инспекция провела 485 проверок, выявив 788 нарушений. В основном они касаются правил содержания жилых домов и нормативов предоставления коммунальных услуг. Кроме того, возбуждено 289 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 17,6 миллиона рублей. К ответственности привлекались как юридические, так и должностные лица. В регионе решили выяснить, из каких средств погашались эти штрафы. По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, если будет выявлен факт, что директору для оплаты штрафа оформлялась премия или штрафы оплачивались за счет средств граждан, то за это "нужно наказывать очень серьезно".