Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье

В 2020 году в Московской области родилось 79107 малышей. По-прежнему самыми популярными именами у мальчиков остались Александр, Михаил и Максим, девочек чаще всего называли Марией, Анной и Софией, сообщает РИАМО со ссылкой на начальника областного управления ЗАГС Елену Филатову.

Филатова поделилась и самыми редкими именами новорожденных, встретившимися сотрудникам подмосковных ЗАГСов в прошлом году. Среди мужских имен это Ричард, Святогор и Себастьян, среди женских - Мальвина, Нонна и Сильва-Мария.