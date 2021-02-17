Перелетные птицы могут позже вернуться в столичный регион

Из-за обилия снега перелетные птицы могут позднее обычного прилететь в московский регион. Об этом рассказал руководитель орнитария в столичных "Сокольниках" Вадим Мишин.

По словам орнитолога, первые перелетные птицы - грачи, жаворонки, трясогузки - обычно возвращаются в столицу в конце марта. Если к этому времени продолжит лежать снег, птицы не смогут найти себе пропитание.

"Поэтому, в этом году они могут прилететь позже из-за обилия выпавшего в регионе снега", - рассказал РИАМО Мишин. Он отметил, что грачи прилетают на проталины, потому что собирают насекомых. "Если проталин нет, то они не долетят до нас. Если поля будут под снегом, то грачи просто погибнут от голода. Для них затянувшаяся зима может представлять опасность", - пояснил орнитолог.