Под Тверью отец выбросил пятилетнего сына из окна

В Тверской области устанавливают обстоятельства, при которых был травмирован пятилетний ребенок.

ЧП случилось 17 февраля около восьми часов утра на улице Дзержинского города Торжка.

- Предварительно установлено, что мужчина 1990 года рождения из квартиры на третьем этаже заперся в комнате с пятилетним сыном, после чего вышел на балкон и выбросил с него ребенка, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

Мальчик упал на козырек магазина в снег, медики позже диагностировали у него ушиб шеи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.