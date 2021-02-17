Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями

О том, как Москва стремится найти семью каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей, рассказал в своем персональном блоге мэр города Сергей Собянин. Он сообщил, что за последние 10 лет число сирот, переданных в семьи, увели­чилось почти в 1,5 раза - с 12 665 до 18 550 детей. А количество проживающих в детдомах сократилось в 3,3 раза - с 4 371 до 1 317 детей.

"Почему не до нуля?", - задается вопросом мэр. И объясняет: очень сложно найти замещающие семьи для детей-инвалидов, особенно с серьезными ментальными проблемами. Как правило, эти ребята живут в детдомах до 18 лет, а затем переезжают в психоневрологические интер­наты. Но путь этот, пишет глава города, далеко не лучший и не единственный. Дело в том, что и для этих ребят можно организовать и другие формы поддержки, благодаря которым многие из них могут стать полноправными членами общества.

Именно с этой целью в столице недавно создан Центр сопровож­даемого проживания для выпускников детдомов. Его задача - обучать их навыкам самостоятельной жизни, помогать раскрыть способности и освоить профессию, готовить к интеграции в жизнь большого города. Посетив учебно-тренировочное общежитие Центра в Зябликово, Собянин поделился впечатлениями от увиденного. В двухэтажном здании - 10 квартир, рассчитанных до 60 человек. В каждой квартире - две спальни, гостиная, кухня-столовая, два санузла и прихожая. Полный комплект предметов быта, инвентаря, мебели, оборудования.

Кухни оснащены посудой, бытовой техникой, холодильником, посудомоечной машиной. Молодые люди учатся самостоятельно готовить пищу, накрывать на стол и убирать за собой. Есть где заняться спортом, танцами, играми. Есть класс для дистанционного общения между собой и с внешним миром. Проживает в этом общежитии сейчас 51 человек. С ними ежедневно работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе.

Ребята не сидят в четырех стенах, а регулярно выбираются в город: в мастерские, проходят стажировки на предприятиях с прицелом на дальнейшее трудоустройство.

Как показал первый опыт, многие молодые люди добились серьезного прогресса, вплоть до готовности перейти на следующий уровень самостоятельности.

Через некоторое время они переедут в квартиры сопровождаемого проживания, где наставники с ними будут только днем. "Пройдя этот путь, многие молодые люди с ментальными особенностями смогут найти свое место в жизни и дорогу к счастью", - заключил глава города.