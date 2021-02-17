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17.02.2021 12:16
Рубрика: Экономика

В метро Москвы станет больше автоматов с зарядными устройствами

Текст: Сергей Жуков

Количество терминалов, с помощью которых в столичном метро можно взять в аренду портативное зарядное устройство для смартфона, увеличат до ста. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Названы сроки продления "красной" ветки московского метро

Первые терминалы с зарядниками появились в подземке в конце прошлого года. Сейчас их 50, но скоро будет вдвое больше.

Чтобы получить зарядное устройство, нужно скачать мобильное приложение, найти с его помощью ближайший терминал и оплатить аренду банковской картой. Принцип такой же, как в городском велопрокате - взял в одном месте, а вернул в другом.

Арендовать зарядник, уточнили в дептрансе, уже можно и на станциях МЦК.

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