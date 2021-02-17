В Москве Центр пульмонологии ГКБ №67 вернется к обычному режиму работы

Новости

Водителей столичного региона предупредили о перекрытиях трасс 11:07
В Подмосковье украли машину за 2 миллиона рублей 11:04
Десантные корабли типа "Иван Грен" увеличат в полтора раза 11:04
Матвиенко: В Совфеде впервые не выявлено ни одного случая COVID-19 11:03
Причиной пожара с погибшими в Екатеринбурге мог стать поджог 11:02
В Москве иномарка снесла остановку с пассажиром 10:58
В Москве привиться от COVID-19 можно будет на ВДНХ и в ТЦ "Европейский" 10:55
Перелетные птицы могут позже вернуться в столичный регион 10:54
Чернышенко: Почти 200 госуслуг перейдут в онлайн-формат к 2023 году 10:50
Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье 10:46
Совфед назначил пятерых членов Центризбиркома 10:41
Заболевший COVID Юрий Соломин рассказал о своем состоянии 10:40
Медведев станет третьей ракеткой мира после успеха на Australian Open 10:39
Объявлены номинанты премии Гильдии сценаристов Америки 10:32
В Крыму с марта отменят большую часть ограничений по COVID-19 10:24
Морковь и картофель подорожали за год больше чем на треть 10:06
Жена Ким Чен Ына появилась на публике после года отсутствия 10:01
Севмаш рассказал о строительстве восьми АПЛ типа "Ясень-М" 09:53
На Ямале присяжные осудили ранее оправданного мужчину, сбившего людей 09:43
В Хабаровске осудили местного жителя за подготовку теракта 09:35
Власти Эстонии обеспокоены миллиардной дырой в бюджете страны 09:31
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто 09:30
В Челябинске вскрыли новые хищения при реконструкции оперного театра 09:18
В Пермском крае туристка погибла, упав в 30-метровое ущелье 09:14
Губернатор японской префектуры выступил против открытия Олимпиады 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 11:06
Рубрика: Общество

В Москве Центр пульмонологии ГКБ №67 вернется к обычному режиму работы

Текст: Любовь Проценко
В Москве Центр пульмонологии ГКБ №67, перепрофилированный для лечения пациентов с коронавирусом, возвращается к обычному режиму работы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Стабильная ситуация с COVID-19 в городе позволяет нам продолжать выводить из работы с ковидом медицинские учреждения. Еще один корпус многопрофильной больницы, ранее перепрофилированный под прием пациентов с COVID-19, возвращается к обычному режиму работы. Центр пульмонологии, созданный на базе городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, после проведения специализированной санитарной обработки примет пациентов по основному профилю. Персонал пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию, там будут действовать установленные требования для планового приема пациентов", - рассказала вице-мэр.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Собянин выделил еще 3 млрд рублей на выплаты медикам ковидных больниц

10-этажный корпус общей площадью 15 тысяч квадратных метров оснащен самым современным оборудованием и включает 226 коек общего профиля и 24 реанимационные койки.

В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием.

В начале февраля к обычной работе вернулись 10 перепрофилированных под лечение COVID-19 стационаров, на прошлой неделе возвращение к плановой работе началось в городских больницах №52 и № 15 им. О.М. Филатова.

При этом сохраняется достаточный резерв коек для обеспечения необходимого объема медицинской помощи даже в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, в Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минсельхозе назвали причины роста цен на картофель
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии