В Москве Центр пульмонологии ГКБ №67 вернется к обычному режиму работы

В Москве Центр пульмонологии ГКБ №67, перепрофилированный для лечения пациентов с коронавирусом, возвращается к обычному режиму работы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Стабильная ситуация с COVID-19 в городе позволяет нам продолжать выводить из работы с ковидом медицинские учреждения. Еще один корпус многопрофильной больницы, ранее перепрофилированный под прием пациентов с COVID-19, возвращается к обычному режиму работы. Центр пульмонологии, созданный на базе городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, после проведения специализированной санитарной обработки примет пациентов по основному профилю. Персонал пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию, там будут действовать установленные требования для планового приема пациентов", - рассказала вице-мэр.

10-этажный корпус общей площадью 15 тысяч квадратных метров оснащен самым современным оборудованием и включает 226 коек общего профиля и 24 реанимационные койки.

В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием.

В начале февраля к обычной работе вернулись 10 перепрофилированных под лечение COVID-19 стационаров, на прошлой неделе возвращение к плановой работе началось в городских больницах №52 и № 15 им. О.М. Филатова.

При этом сохраняется достаточный резерв коек для обеспечения необходимого объема медицинской помощи даже в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, в Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.