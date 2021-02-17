В Москве на 23 февраля пообещали погоду с "мужским характером"

Морозная погода с метелью и снегом ожидается в Москве в День защитника Отечества.

Как рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец, к предстоящим выходным холод сначала отступит, а потом вернется вновь. В воскресенье, 21 февраля, в дневные часы потеплеет до -2…-7, а к вечеру столбики термометров могут показать от 0 до -5 градусов. В понедельник, 22 февраля, прогнозируются кратковременные заряды снега. Воздух с утра остынет до -7…-12, а днем будет -3…-8.

Самым ненастным из праздничных дней станет 23 февраля. По прогнозам синоптиков, выпадет до трети месячной нормы осадков. "Усилится ветер, закружат метели с ухудшением видимости, - сказал РИА Новости Тишковец. - Ночная температура будет колебаться от -15 до -20, а днем не выше -12…-17, что на 5-8 градусов холоднее положенного. В День защитника Отечества погода будет с "мужским характером".