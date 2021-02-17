В Москве привиться от COVID-19 можно будет на ВДНХ и в ТЦ "Европейский"

В столице расширился перечень пунктов вакцинации от коронавируса. С 17 февраля теперь можно привиться в ТЦ "Европейский" и на ВДНХ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тысяч человек. Почти 60 тысяч горожан записались на ближайшие две недели. В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации", - заявила вице-мэр.

В частности, на ВДНХ медики начнут прием в левом крыле арки главного входа. Процедура бесплатна и не требует предварительной записи. Нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.