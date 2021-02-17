В Новой Москве появятся первые небоскребы

Здания выше 100 метров впервые появятся в Новой Москве в рамках строительства административно-делового центра. Об этом в интервью агентству "Москва" сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В проекте планировки центра в Коммунарке предусмотрено строительство около 3 млн квадратных метров недвижимости, подчеркнул собеседник агентства. Жилых и нежилых "квадратов" примерно поровну.

Предлагается также строительство зданий высотой до 40 этажей - это будут первые небоскребы на присоединенных территориях. Владимир Жидкин считает такой подход оправданным, поскольку в Новой Москве расширяется метро, и транспортная доступность будет на высоком уровне.