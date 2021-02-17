Уникальный желтый алмаз, добытый в Якутии, назовут в честь первой российской вакцины - "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе АЛРОСА.

Традиция присваивать имена уникальным алмазам возникла в первые годы алмазодобычи в западной Якутии. С 1959 года имена получили более 100 алмазов. Среди них имена известных людей - "Юрий Гагарин", "Маршал Жуков", "Академик Королев". Есть и более приземленные названия, связанные с реалиями советского времени и современной России - "Старт пятилетки", "Москва - Олимпиада-80", "300 лет горно-геологической службе России", "50 лет алмазодобывающей промышленности".

Имя "Спутник V" присвоят алмазу более 100 карат с явно выраженным светло-желтым цветом. Такие алмазы очень редки. На 10 тысяч добытых алмазов ювелирного качества встречается всего один цветной. А цветные камни крупного размера и того реже - приблизительно раз в год.

Кстати

Мелкие алмазы, добытые в России, чаще всего идут на экспорт, так как гранить их здесь и на территории других стран ЕАЭС невыгодно с экономической точки зрения. Ювелиры вынуждены закупать готовые бриллианты за рубежом. Минфин выступил за обнуление ввозных пошлин на такие камни, чтобы поддержать российских ювелиров. Минфин инициирует рассмотрение вопроса об отмене пошлин для бриллиантов до 0,3 карата на Совете ЕЭК, в который входят вице-премьеры пяти стран.