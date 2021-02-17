На Чукотке ослабили ограничения для вакцинированных от COVID-19

В Чукотском автономном округе ввели послабления для вакцинированных или переболевших коронавирусом. Такой категории граждан разрешено участвовать в спортивных соревнованиях в закрытых помещениях.

Также привитые жители смогут посещать секции и кружки, учреждения культуры, в том числе мероприятия для пожилых людей в центрах социального обслуживания населения.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в конце января был снят запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время, а для привившихся от коронавируса жителей старше 65 лет снят режим самоизоляции.

Масочный режим в общественных местах и социальная дистанция остаются обязательными до 17 марта.

Всего на Чукотке выявлено 673 случая заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека скончались.