На Камчатке морпехи обстреляли лавиноопасные участки вулканов

В Камчатском крае расчеты минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, взаимодействуя со специалистами регионального противолавинного центра, обстреляли лавиноопасные участки в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной.

Там высота снежного покрова достигала более полутора метров. Как пишут "Вести.ру", такие меры нужны, чтобы защитить от схода снега автодорогу поселок Термальный - перевал Вилючинский и высоковольтную линию, расположенных возле лавиноопасных участков.

Сейчас специалисты продолжают мониторинг горных склонов. Вероятность схода лавины есть еще в нескольких районах края.