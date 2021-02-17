На Камчатке объявлена лавинная опасность

В Камчатском крае объявлено предупреждение о повышенной опасности схода лавин.

ЧС прогнозируется с 18 по 20 февраля в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском районах.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный противолавинный центр, лавины могу сойти в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский. Туристов и охотников просят воздержаться от посещения опасных склонов в ближайшие дни.

В свою очередь, военнослужащие морской пехоты провели профилактический обстрел горных склонов с помощью 120-миллиметрового миномета "Сани".