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17.02.2021 04:29
Рубрика: Культура

Легенда о Тугуне и прекрасной Лаурик

Сахалинские нивхи впервые стали героями графического романа
Текст: Наталья Широкова (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 34(8385)
Весной этого года выйдет в свет графический роман "Тугун. Победитель двух солнц", созданный по мотивам нивхских сказаний. Это межрегиональный проект, над которым работали специалисты отдела культуры КМНС Сахалинского областного центра народного творчества (ОЦНТ), писатель из Кургана Алексей Захаров и художник-иллюстратор из Ельца (Липецкая область) Екатерина Захарова.
Екатерина Захарова перечитала много сказок и легенд, чтобы прорисовать каждую деталь внешности и быта героев. Фото: Екатерина Захарова Екатерина Захарова перечитала много сказок и легенд, чтобы прорисовать каждую деталь внешности и быта героев. Фото: Екатерина Захарова
Екатерина Захарова перечитала много сказок и легенд, чтобы прорисовать каждую деталь внешности и быта героев. Фото: Екатерина Захарова

В Сахалинской области проживают такие коренные малочисленные народы Севера, как нивхи, уйльта, эвенки, нанайцы и другие. Их общая численность на островах превышает четыре тысячи человек. В регионе уделяют большое внимание сохранению и развитию культуры коренных этносов: преподают языки, издают произведения национальных авторов и обновляют учебно-методическую базу.

Фото: Из архива Александра Филькина
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- Литературы данной тематики достаточно. Все эти книги, безусловно, очень ценные. Но не всегда их формат бывает близок современному читателю. Однажды мы получили в подарок замечательную мангу "Трилогия Поиска", созданную Хольдой. Это творческое имя художницы-иллюстратора Екатерины Захаровой. Она согласилась поучаствовать в нашем этнопроекте. Автором текста стал работавший с ОЦНТ ранее Алексей Захаров, - рассказывает детский писатель, ведущий специалист отдела культуры КМНС Сахалинского областного центра народного творчества Елена Намаконова.

По ее словам, вдохновившись иллюстрированными историями в стиле манги, создатели проекта придумали свой экспериментальный вид графического романа. Сделали акцент на текстовой части, чтобы описать интереснейшие детали культуры нивхов. В итоге в книге и иллюстраций много, и текста хватает. Роман состоит из 17 глав, общий объем - более 260 страниц.

Будущее издание особенное. Никогда ранее нивхские легенды не были представлены в таком не­обычном формате. Многие герои сказаний впервые нашли литературное воплощение, до этого о них можно было узнать лишь в справочниках или научных монографиях.

Член Союза писателей России, киносценарист Алексей Захаров рассказал историю любви и приключений 19-летнего нивха Тугуна. Действие в романе происходит в наши дни. Парень учится на геолога, увлекается футболом. Юноша не умеет плавать, за что сверстники дразнят его "сухопутной рыбой".

Возлюбленная Тугуна - прекрасная Лаурик - внезапно слепнет, становится холодной, не узнает никого вокруг. Все это проделки злой колдуньи Ралк, в погоне за которой Тугун бросается в море и попадает в потусторонний мир, населенный опасными существами. С ним всегда рядом верный рыжий пес Куго. Перекочевали в роман и другие персонажи нивхских сказаний - зайцы-гиганты, обладающие коллективным сознанием люди-бурундуки м-аг-р, коварные подводные существа чхаруры.

- Однако наша книга - это не пересказ легенд, это новая авторская история, - отмечает Елена Намаконова. - Культуру коренных этносов Сахалина по ней можно изучать, начиная уже с обложки. Тема появления на небе двух лишних солнц - общая для мифов многих северных народов, и всегда герои справляются с этой напастью по-своему.

Алексей Захаров перед тем, как приступить к тексту, изучал фактуру в общей сложности около года.

- Читал много этнографической литературы, это очень сложный материал. Большую помощь оказали сотрудники островного центра народного творчества. Я был поражен профессионализмом их подхода к работе, тем, как мастерски и чутко они относятся к популяризации культуры народов Севера, - делится писатель. - Интересным опытом для меня стал графический жанр. Я изначально старался писать ужимисто, чтобы не было прозы в вольном стиле, однако все равно пришлось сокращать. Текст прежде всего ориентирован на молодого читателя, и стояла задача заинтересовать его. Надеюсь, нашей дружной команде это удалось!

Сотрудники ОЦНТ помогли Алексею Захарову и Екатерине Захаровой быть постоянно на связи. Вместе обсуждали рисунки, какие-то наброски корректировали. В итоге, как признается писатель, иллюстрации полностью соответствуют его замыслу.

Екатерине также пришлось кропотливо изучить разные источники. Ведь как иначе изо­бразить детали?

Фото: Из архива издательства "Рубеж"
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- Я прочитала много нивхских сказок, легенд и даже несколько научных работ, посвященных культуре и мифологии нивхов, - они помогли проникнуться духом истории. А еще чудесные пейзажи Сахалина! Смотришь на живописную островную природу и прямо видишь, как на ее фоне разворачиваются события романа, которые сразу хочется переносить на бумагу! - не скрывает эмоций художница.

За работу она бралась, ознакомившись с текстом, но перед этим был подготовительный период. Пробовала рисовать героев, подбирала им одежду, атрибуты, делала наброски разных существ, чтобы разработать удачный и соответствующий народной традиции дизайн.

- Планов громадье! В нашей дружной команде давно зреет идея создания короткометражного фильма и мультфильма, посвященных культуре коренных народов. Главное, чтобы был общественный запрос, - подытоживает курганский писатель.

Областной центр народного творчества хотел бы привлечь Екатерину Захарову к проведению творческих мастер-классов на Сахалине.

Роман "Тугун. Победитель двух солнц" выпустит первым, небольшим тиражом московское издательство. Книги передадут в библиотеки Сахалинской области. На данный момент изданием уже заинтересовались более 20 субъектов России и представители пяти стран - Японии, Швейцарии, Австралии, Израиля, Финляндии.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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