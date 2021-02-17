Сахалинские нивхи впервые стали героями графического романа

В Сахалинской области проживают такие коренные малочисленные народы Севера, как нивхи, уйльта, эвенки, нанайцы и другие. Их общая численность на островах превышает четыре тысячи человек. В регионе уделяют большое внимание сохранению и развитию культуры коренных этносов: преподают языки, издают произведения национальных авторов и обновляют учебно-методическую базу.
- Литературы данной тематики достаточно. Все эти книги, безусловно, очень ценные. Но не всегда их формат бывает близок современному читателю. Однажды мы получили в подарок замечательную мангу "Трилогия Поиска", созданную Хольдой. Это творческое имя художницы-иллюстратора Екатерины Захаровой. Она согласилась поучаствовать в нашем этнопроекте. Автором текста стал работавший с ОЦНТ ранее Алексей Захаров, - рассказывает детский писатель, ведущий специалист отдела культуры КМНС Сахалинского областного центра народного творчества Елена Намаконова.
По ее словам, вдохновившись иллюстрированными историями в стиле манги, создатели проекта придумали свой экспериментальный вид графического романа. Сделали акцент на текстовой части, чтобы описать интереснейшие детали культуры нивхов. В итоге в книге и иллюстраций много, и текста хватает. Роман состоит из 17 глав, общий объем - более 260 страниц.
Будущее издание особенное. Никогда ранее нивхские легенды не были представлены в таком необычном формате. Многие герои сказаний впервые нашли литературное воплощение, до этого о них можно было узнать лишь в справочниках или научных монографиях.
Член Союза писателей России, киносценарист Алексей Захаров рассказал историю любви и приключений 19-летнего нивха Тугуна. Действие в романе происходит в наши дни. Парень учится на геолога, увлекается футболом. Юноша не умеет плавать, за что сверстники дразнят его "сухопутной рыбой".
Возлюбленная Тугуна - прекрасная Лаурик - внезапно слепнет, становится холодной, не узнает никого вокруг. Все это проделки злой колдуньи Ралк, в погоне за которой Тугун бросается в море и попадает в потусторонний мир, населенный опасными существами. С ним всегда рядом верный рыжий пес Куго. Перекочевали в роман и другие персонажи нивхских сказаний - зайцы-гиганты, обладающие коллективным сознанием люди-бурундуки м-аг-р, коварные подводные существа чхаруры.
- Однако наша книга - это не пересказ легенд, это новая авторская история, - отмечает Елена Намаконова. - Культуру коренных этносов Сахалина по ней можно изучать, начиная уже с обложки. Тема появления на небе двух лишних солнц - общая для мифов многих северных народов, и всегда герои справляются с этой напастью по-своему.
Алексей Захаров перед тем, как приступить к тексту, изучал фактуру в общей сложности около года.
- Читал много этнографической литературы, это очень сложный материал. Большую помощь оказали сотрудники островного центра народного творчества. Я был поражен профессионализмом их подхода к работе, тем, как мастерски и чутко они относятся к популяризации культуры народов Севера, - делится писатель. - Интересным опытом для меня стал графический жанр. Я изначально старался писать ужимисто, чтобы не было прозы в вольном стиле, однако все равно пришлось сокращать. Текст прежде всего ориентирован на молодого читателя, и стояла задача заинтересовать его. Надеюсь, нашей дружной команде это удалось!
Сотрудники ОЦНТ помогли Алексею Захарову и Екатерине Захаровой быть постоянно на связи. Вместе обсуждали рисунки, какие-то наброски корректировали. В итоге, как признается писатель, иллюстрации полностью соответствуют его замыслу.
Екатерине также пришлось кропотливо изучить разные источники. Ведь как иначе изобразить детали?
- Я прочитала много нивхских сказок, легенд и даже несколько научных работ, посвященных культуре и мифологии нивхов, - они помогли проникнуться духом истории. А еще чудесные пейзажи Сахалина! Смотришь на живописную островную природу и прямо видишь, как на ее фоне разворачиваются события романа, которые сразу хочется переносить на бумагу! - не скрывает эмоций художница.
За работу она бралась, ознакомившись с текстом, но перед этим был подготовительный период. Пробовала рисовать героев, подбирала им одежду, атрибуты, делала наброски разных существ, чтобы разработать удачный и соответствующий народной традиции дизайн.
- Планов громадье! В нашей дружной команде давно зреет идея создания короткометражного фильма и мультфильма, посвященных культуре коренных народов. Главное, чтобы был общественный запрос, - подытоживает курганский писатель.
Областной центр народного творчества хотел бы привлечь Екатерину Захарову к проведению творческих мастер-классов на Сахалине.
Роман "Тугун. Победитель двух солнц" выпустит первым, небольшим тиражом московское издательство. Книги передадут в библиотеки Сахалинской области. На данный момент изданием уже заинтересовались более 20 субъектов России и представители пяти стран - Японии, Швейцарии, Австралии, Израиля, Финляндии.