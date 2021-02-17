В Чите в результате ссоры соседей застрелили девятилетнюю девочку

В правоохранительные органы Забайкальского края сегодня поступила информация о трагическом инциденте, в результате которого погибла девятилетняя девочка.

Как сообщает региональный Следственный комитет, о случившемся стало известно вечером около половины шестого: житель Железнодорожного района города после ссоры с соседями по лестничной площадке выстрелил в их дверь и убил ребенка.

"Следователи и полицейские работают на месте происшествия. Также прибыли криминалисты из аппарата регионального следственного управления. Проводится осмотр, изымаются вещдоки", - передает пресс-служба ведомства.

Подозреваемого уже задержали (это местный житель 1988 года рождения), в ближайшее время его допросят. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Краевая прокуратура также подключилась к расследованию: там проверят, легально ли мужчина владел огнестрельным оружием. А также оценят работу органов, ответственных за контроль лицензионный-разрешительной деятельности.