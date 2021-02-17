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17.02.2021 09:35
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске осудили местного жителя за подготовку теракта

Текст: Артем Красиков

В Хабаровске осудили местного жителя, уроженца одной из стран ближнего зарубежья, за подготовку террористического акта.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
В Хабаровске сотрудники ФСБ пресекли теракт

Мужчина являлся членом запрещенной в России международной организации, принимал участие в финансировании ее деятельности, склонял других людей к преступлениям и сам готовился совершить теракт в центре Хабаровска.

Его задержали сотрудники ФСБ 17 июля при транспортировке бутылок с зажигательной смесью и холодного оружия.

1-й Восточный окружной военный суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы, из которых три года - в тюрьме, остальные - в колонии строго режима, сообщает "Интерфакс".

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