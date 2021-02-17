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17.02.2021 03:52
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае без электроэнергии из-за циклона остались 13 поселков

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае из-за циклона без электроснабжения остались 13 населенных пунктов в Нанайском, Комсомольском, Ульчском, Верхнебуреинском и Советско-Гаванском районах.

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
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На побережье Татарского пролива (Советско-Гаванский и Ванинский районы) скорость ветра достигала 35 метров в секунду, в результате чего повреждена кровля 13 зданий, в том числе школ и детских садов.

По-прежнему на многих трассах региона действуют ограничения, на дорогах дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели.

"На 49-м километре автодороги Хабаровск-Лидога-Ванино развернут мобильный пункт обогрева. В двух палатках сделали места для приема пищи, отдыха, подзарядки телефонов, а также оказания психологической и первой помощи", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Отмечается, что в среду в большинстве районов края ожидается сильный снег, скорость ветра будет достигать 30 метров в секунду.

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