В Приморье осужден водитель за гибель шести человек в ДТП

Житель города Большой Камень осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть пятая статьи 264 УК РФ), сообщает прокуратура Приморского края.

Установлено, что в июле 2019 года мужчина, будучи за рулем самосвала, двигался в сторону Находки. Выехав на встречную полосу движения, он столкнулся с легковым автомобилем, в салоне которого находилось семь человек, в том числе ребенок.В результате ДТП водитель машины и пять пассажиров погибли, а несовершеннолетнему причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.