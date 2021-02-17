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17.02.2021 08:30
Рубрика: Происшествия

В районах Хабаровского края введен режим ЧС из-за циклона

Текст: Юлия Гарднер

В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за циклона, пришедшего в регион во вторник.

На территории первого района сильный ветер повредил кровли девяти социально значимых учреждений и пяти многоквартирных домов, вышку сотовой связи, ЛЭП.

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"В течение дня с улучшением погодных условий комиссиями будет проведена оценка нанесенного ущерба и определен объем необходимых аварийно-восстановительных работ", - сообщает ГУ МЧС по региону.

Электричества нет в 27 населенных пунктах восьми муниципалитетов края. Восстановлением занимаются 28 бригад энергетиков.

По-прежнему ограничено движение на некоторых дорогах. На основных трассах Хабаровск - Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, Селихино - Николаевск-на-Амуре дежурят пять мобильных групп спасателей. Вчера они оказали помощь примерно 20 автомобилям.

На 49 километре федеральной автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино работает мобильный пункт обогрева, где можно поесть, отдохнуть, получить первую помощь.

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