В районах Хабаровского края введен режим ЧС из-за циклона

В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за циклона, пришедшего в регион во вторник.

На территории первого района сильный ветер повредил кровли девяти социально значимых учреждений и пяти многоквартирных домов, вышку сотовой связи, ЛЭП.

"В течение дня с улучшением погодных условий комиссиями будет проведена оценка нанесенного ущерба и определен объем необходимых аварийно-восстановительных работ", - сообщает ГУ МЧС по региону.

Электричества нет в 27 населенных пунктах восьми муниципалитетов края. Восстановлением занимаются 28 бригад энергетиков.

По-прежнему ограничено движение на некоторых дорогах. На основных трассах Хабаровск - Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, Селихино - Николаевск-на-Амуре дежурят пять мобильных групп спасателей. Вчера они оказали помощь примерно 20 автомобилям.

На 49 километре федеральной автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино работает мобильный пункт обогрева, где можно поесть, отдохнуть, получить первую помощь.