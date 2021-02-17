"РГ" сделала подборку реальных историй о том, как журналисты-редакторы стали заниматься новым любимым делом: программист, повар, креативный директор. Быть может, в них кто-то почерпнет советы о том, как круто поменять свою жизнь и найти новое применение своим талантам.

Окна в мир

Илья Сергеев, 35 лет, программист:

- Я с 18 лет работал журналистом и в общей сложности отдал этой профессии более 15 лет. В целом все было неплохо - двигался по карьерной лестнице, стал редактором, получал хорошую зарплату. Но несколько лет назад я понял, что это занятие больше не приносит мне прежнего удовольствия. Наверное, это можно назвать выгоранием. К тому же я явно уперся в потолок, расти дальше было сложно, для этого, скорее всего, пришлось бы переезжать в Москву, чего мне совсем не хотелось. В итоге я решил: надо что-то менять.

Мне хотелось, чтобы новая профессия хорошо оплачивалась, была востребована на международном рынке труда, а также позволяла работать удаленно. Моя мечта - путешествовать и работать одновременно, хочу посмотреть мир, и четырех недель отпуска в году для этого явно мало. В итоге, оглянувшись по сторонам, я понял, что этим критериям прекрасно соответствует профессия программиста.

От момента, когда я только стал интересоваться профессией, до получения первой работы у меня ушло четыре года. Это долго, многие проходят тот же путь гораздо быстрее. Я то начинал изучать новый материал, то бросал, не веря в успех, такие перерывы длились до полугода. Сначала я осваивал программирование самостоятельно и с помощью интернет-курсов, потом решил, что подход должен быть более системным, и поступил в Высшую школу экономики на специальность "Бизнес-информатика".

Это дополнительно мотивировало, ведь второе высшее образование платное - выбрасывать деньги впустую не хотелось. Плюс в вузе я узнал, что многие крупные IT-компании устраивают стажировки для студентов с последующим трудоустройством. Это хорошая возможность понять, какие технологии реально востребованы на рынке. К тому же результатом таких стажировок, как правило, является учебный проект - мобильное приложение или web-сервис, написанный под руководством наставника из компании. Это не стыдно и в портфолио добавить.

В результате после третьей такой стажировки (все - в разных компаниях) меня все-таки взяли на работу. Начинать пришлось с самого нуля, к тому же в окружении ребят, которые меня на 10-12 лет младше, но это меня не смущало. Как и падение доходов при смене профессии примерно в 2,5 раза. К слову, к этому я тоже готовился - откладывал деньги, чтобы уровень жизни моей семьи не упал, хотелось, чтобы для жены и детей моя "авантюра" прошла максимально безболезненно. Зато сейчас моя зарплата пересматривается раз в полгода, и совсем скоро я стану зарабатывать больше, чем раньше.

В профессии я уже полтора года, почти избавился от синдрома самозванца и, как мне кажется, в целом неплохо прогрессирую. Точно могу сказать, что не пожалел о сделанном выборе, ведь я оказался в совершенно новом мире, познакомился с огромным количеством умных людей.

Есть ли жизнь после TV?

Ольга Кардашевская, 46 лет, креативный директор:

- Я проработала в крупной самарской телерадиокомпании ровно 20 лет, с первого дня. Очень хорошо помню ощущение эйфории первое время от работы на ТV. Это было так интересно, здорово и удивительно, что за такой кайф еще и платят зарплату. Я чувствовала себя избранной. У меня все получалось, карьера строилась сама собой - корреспондент, ведущая, автор программ, главный редактор... Но в какой-то момент все, что раньше мне приносило удовольствие - различные проекты, программы, встречи "на высшем уровне" - превратилось в рутину. Плюс к этому кризис в отрасли, который отразился на моих доходах. Я заскучала и задумалась о том, что еще есть в мире, кроме работы. Оказалось, много всего.

В 40 лет я стала мамой замечательных мальчишек-двойняшек Миши и Гриши. И они полностью изменили мою жизнь, наполнили ее новым смыслом и безусловной любовью. Говорят, что работу нужно менять раз в семь лет. У меня получилось 1 раз в 20, но зато кардинально. Я ушла на следующий день после того, как компания отметила 20-летний юбилей. Просто осознала, что это нужно сделать сейчас или никогда. Никаких особых планов и соображений по поводу будущего у меня не было, страха тоже, зато была поддержка близких, и я им за это очень благодарна.

Почти сразу мне поступило предложение стать креативным директором Центра психологического развития "Дар", старейшего на рынке. О такой работе можно было только мечтать. В Центре меня научили в первую очередь думать о себе и о своих чувствах.

Новые задачи потребовали освоения новых компетенций. Я пошла учиться на таргетолога, получила диплом, научилась настраивать рекламу в соцсетях, создавать фото- и видеокреативы. Освоила профессию сторисмейкера.

Про телевидение тоже не забываю, мы живем в особенное время, когда у каждого при желании в кармане может быть собственный телеканал, и не один. Вместе с сыновьями Мишей и Гришей прошлой весной в разгар пандемии мы запустили проект под названием "Семейный стрим". Сначала на своем YouTube -канале мы каждый вечер читали сказки. Потом стали проводить стримы ВКонтакте по приглашению Общественного совета ГУ МВД по Самарской области, членом которого я являюсь. За 9 месяцев мы провели 20 прямых эфиров. Наши виртуальные экскурсии увидели более 180 тысяч пользователей VK. Мы познакомили своих зрителей с полицейскими кинологами и их четвероногими напарниками. Посидели за штурвалом самолета АН-140 и за рулем легендарного мотоцикла Harley-Davidson, который в 40-х годах снимался в Голливуде.

Что касается доходов, то основную прибыль мне сейчас приносит таргетинг. Спрос на эту услугу большой, специалисты по настройке рекламы нужны и крупным организациям, и ИП. Всем, кто решил поменять профессию, я бы посоветовала определиться с тем, что ты хочешь, чем тебе интересно заниматься. Когда я уходила с ТV, то даже не предполагала, какая насыщенная событиями жизнь меня ждет.

Пища не только духовная

Павел, 56 лет, повар:

- Отработал в СМИ более четверти века. Но в последние годы, будучи редактором, остро чувствовал, что журналистика видоизменилась, нужны другие компетенции, я уже не успевал за меняющимися технологиями. Быстро - вот ключевое слово. В этой погоне не осталось места для многочасовых дум над заголовком, для мук творчества... Понял, что до пенсии я вряд ли доживу в профессии. Года два назад подвернулось объявление - самарский техникум кулинарного искусства объявил бесплатный набор (возраст 50+) на курсы по международному стандарту волд скиллс. Готовить - это моя страсть. Вот я и подумал: надо подтянуть знания, оформить своему давнишнему хобби корочки.

Учились по субботам, в группе в основном были уже действовавшие "поварята" - жены шеф-поваров, у которых семейный бизнес, практика у них была, пришли за корочками. Сколько мы продуктов извели! А потом все это дружно дегустировали. Подтянул заодно подачу и сервировку. Учился абстрактно, а вышло, что корочки теперь меня кормят. Уволился из очередной "тихой гавани" - газеты, но сразу же попал... на корабль. Оказалось, что должность помощника повара из самарских кафе "вымыли" ковидные времена. Пришлось плыть на теплоходе. Восемь часов сна, 16 - работа.

Затем устроился работать в сетевой магазин на разделку и готовку. Работа больше механическая, однообразная. Но главное, в трудовую книжку идет стаж повара третьего разряда. Пока не будет пары лет, бесполезно пытаться пробиваться в кафе. Конечно, это совсем не та работа, о которой я мечтал. 12 часов смена, но это неплохая школа для меня - дисциплина, приличная физическая нагрузка. И главное - мозги теперь свободны! Есть и другие плюсы: работа рядом с домом, не трачу время на пробки. Да и получать я начал неожиданно для себя раза в полтора больше, чем на последних местах. Вот только родственники переживают, не понимают моего выбора. А творчеством я занимаюсь теперь каждый день, готовлю вечерами дома, выкладываю свои шедевры в соцсетях. На меня даже профессиональные повара подписаны. Конечно, шеф-поваром шикарного ресторана я не стану, но думаю устроиться со временем в добротную столовую, где можно будет много готовить не суши и бургеры, а классику. А страничка будет моим резюме.