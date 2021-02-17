Рисовые пирожки онигири просты в приготовлении настолько, что даже незрячему человеку под силу приготовить их. Именно это и доказали участники кулинарного мастер-класса "Магия корейской кухни" - первого мероприятия проекта "Сам себе "МастерШеф", который реализуется Нижегородской региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов по зрению (НРООРДИЗ) "Перспектива" в интересах слепоглухих людей области.

Кулинарное путешествие

Это занятие положило начало целой серии кулинарных мастер-классов, которые пройдут с февраля по май и завершатся практической онлайн-конференцией с другими регионами, причем подопечные "Перспективы" выступят ведущими и расскажут о своих любимых блюдах. Каждый мастер-класс посвящен национальной кухне одной из стран, а приготовление традиционных блюд всегда предваряет рассказ об этой стране и ее культуре. Корея в качестве первого пункта такого кулинарного путешествия была выбрана неслучайно: блюда корейской кухни интересны на вкус и просты в приготовлении, участники мастер-класса смогут повторить их дома и порадовать домашних.

- Я именно так и сделала, - рассказывает Арина Галятина. - Пришла домой и сразу же предложила домашним приготовить яичную лапшу с курицей и овощами, которую мы делали на мастер-классе. Благо все нужные для нее продукты дома были в наличии.

Все кулинарные встречи проходят в реабилитационном центре для слепоглухих "ПЛОТ" - "Пространство людей, объединенных творчеством". Центр существует на базе НРООРДИЗ "Перспектива" уже пять лет, но в ноябре 2020 года состоялось торжественное открытие нового помещения, которое адаптировано для работы с людьми старше 18 лет: это взрослые слепоглухие, люди, потерявшие зрение, и те, у кого слепота сопровождается тяжелыми и множественными нарушениями. В центре еще многое предстоит сделать, чтобы он стал максимально удобным и полезным для подопечных, но вот доступная кухня уже оборудована, а значит, на ней можно готовить сколько душе угодно.

- Пока наш волонтер Екатерина Липина проводила мастер-класс, мы проверяли, насколько удобно пользоваться новой кухней, чего на ней не хватает, как в следующий раз сделать еще лучше, еще удобнее, - рассказывает координатор проекта "МастерШеф" Галина Липина.

Сад на подоконнике

Человеку, не имеющему проблем со зрением, кажется невероятным, как невидящий человек может выполнять какую-то сложную работу руками: шить, готовить, плести из бисера. Именно поэтому творческие работы подопечных центра просто поражают своей оригинальностью и красотой. В планах - установить в центре выставочный шкаф, чтобы показывать эти работы гостям. Но они не единственное, чем могут поразить подопечные "Перспективы". Им есть что рассказать о путешествиях, посещениях театров и музеев, разведении сада на подоконнике, о встречах - учебных и праздничных. Словом, обо всех подробностях интересной и насыщенной жизни, которой они живут благодаря организации.

- А про велосипеды-то я вам не рассказала! - восклицает Анжела после получасового рассказа с перечислением занятий, поездок и событий, которые ей особенно понравились и запомнились. - У нас есть несколько тандемов. Зрячий крутит педали впереди, незрячий - сзади. И так катаемся вокруг Мещерского озера. Восторг не передать словами. До того как восемь лет назад потеряла зрение, я с велосипедом особенно и не была знакома!

О том же говорит и 67-летняя Раиса Роготнева, которая, несмотря на почтенный возраст и тот факт, что живут они с супругом Владимиром в Арзамасе, несколько раз в месяц обязательно приезжает в центр, чтобы пообщаться с друзьями и наставниками и поучаствовать в разнообразных занятиях. А кроме этого, у нее сейчас есть одна, но пламенная страсть - плетение авосек разного дизайна на заказ, которые отправляются даже за рубеж.

- Очень важно рассказывать про то, какой интересной может быть жизнь незрячих людей, - считает Раиса. - Однажды на улице какая-то женщина, увидев меня с тростью, начала причитать, мол "как же жить, когда ничего не видишь". Мне стало неприятно от ее слов, но я начала с ней разговаривать, и оказалось, что она стремительно теряет зрение и не представляет себе, как будет жить, когда оно совсем пропадет. И я рассказала ей о своем опыте, чтобы она не боялась и не отчаивалась.

Социальный подход

Существует два подхода отношения к инвалидности: медицинский, объясняющий инвалидность через призму патологии, которую нужно лечить, и социальный - с акцентом на избавление от барьеров, которые общество ставит вокруг инвалидов. Медицинский подход основан на жалости к инвалидам, социальный настаивает на их равенстве и создании условий, при которых это равенство легко осуществлять. Например, даже приезд в центр для слепого человека сопряжен с трудностями.

- Я езжу из Правдинска. До электрички обычно добираюсь сама, а в Нижнем Новгороде меня уже встречает служба сопровождения, - рассказывает Людмила Мартынова.

Но для кого-то и такой вариант недоступен: если человек слепоглухонемой, то он не может воспользоваться городским транспортом, и даже для такси ему нужно сопровождение.

По словам руководителей "Перспективы", организация существует в основном на гранты, а услуги такси ни в один грант не впишешь. Сами же подопечные, ради которых проводятся встречи, не могут себе позволить такие расходы. И это проблема, которую постоянно приходится решать, искать варианты, потому что людям очень важно посещать занятия, они очень ждут их.

Такси не единственная статья расходов, которую приходится покрывать за счет собственных средства. Например, государственная компенсация затрат центра за предоставленные слепоглухим и очень ими востребованные социально-медицинские услуги неоправданно низкая, потому что часто эти люди нуждаются в сопровождении, а час работы сопровождающего тифлосурдопереводчика стоит дороже максимальной компенсации за целый день. Руководители НРООРДИЗ считают, что это системная проблема, о которой важно напоминать, объясняя специфику подопечных "Перспективы": чем лучше общество и государство поймут их потребности, тем больше возможностей слепоглухим будет предоставляться, - считает Ирина Германовна.

Да и сама организация "Перспектива" и ее центр "ПЛОТ" - свидетельство того, что ситуация с помощью инвалидам по зрению и слепоглухим меняется в лучшую сторону, появляется больше возможностей для их досуга и обучения. Технический прогресс тоже существенно облегчает жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья: благодаря различным приложениям в смартфонах удается сделать быт слепого человека удобнее и безопаснее. Но проблем по-прежнему очень много. Незрячей молодежи, например, по-прежнему некуда устраиваться на работу и трудно найти себя.

Комментарий

Ирина Сумарокова, председатель правления НРООРДИЗ "Перспектива":

- Если незрячие не хотят работать массажистом или не имеют способностей к тому, чтобы быть музыкантом, то других вариантов трудоустройства почти нет. Возможность учиться профессиям предоставляется, но слепых по ним никто не трудоустраивает, особенно в маленьких городах или деревнях.

Поэтому помощь людям с нарушениями зрения - это постоянный поиск возможностей, рецептов успеха. Нередко организации из разных регионов взаимодействуют между собой, чтобы сообща искать варианты, которые сделают жизнь инвалидов по зрению легче и интереснее.