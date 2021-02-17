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17.02.2021 10:00

МИД прогнозирует оттепель

МИД в Нижнем Новгороде предостерегает земляков от вояжей за рубеж
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 34(8385)
Несмотря на то что в приволжскую столицу снова разрешили приезжать иностранным гостям, а нижегородцам - отправляться в другие страны, эпидемиологическая ситуация в Западной Европе и Турции остается сложной.

- Например, во Франции и Нидерландах введен комендантский час. В частности, прилетая во Францию, вы сразу попадаете на карантин, - отметил дипломат. - Кроме того, там не работают музеи и рестораны. Очень сложная ситуация в США, а с пляжного отдыха из Турции, Занзибара и других стран многие возвращаются с коронавирусом.

Фото: Илья Тимин / РИА Новости
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Сергей Малов также добавил, что в связи со стабилизацией ситуации в России иностранцы, обучающиеся в нижегородских вузах, получили возможность вернуться, чтобы продолжить получать образование. А вузы тем временем увеличили квоту на обучение студентов из-за рубежа.

Касаясь темы 800-летия приволжской столицы, дипломат предположил, что запланированные к юбилею Нижнего Новгорода масштабные мероприятия (например, фестивали Alfa Future People, "Стрелка", форум "Среда для жизни") состоятся в полном объеме. Ожидается много иностранных гостей для участия в Днях культуры различных стран - у Нижнего Новгорода в разных государствах 14 городов-побратимов.

А на июль в Нижнем Новгороде намечен чемпионат Европы по современному пятиборью. На соревнование приедут более 300 спортсменов из 20 стран.

- Если создают оргкомитет по подготовке к соревнованию такого уровня, то я очень надеюсь, что ограничения по коронавирусу будут к этому времени сняты, - высказался дипломат.

Кстати

Сергей Малов напомнил, что началась регистрация на межрегиональный конкурс "Хочу стать дипломатом". Главным призом для победителей станет целевое обучение на факультете международных отношений (международников в приволжской столице готовят два вуза. - Прим. ред.) от представительства МИД РФ в Нижнем Новгороде. Выпускников-нижегородцев принимают на работу в департамент лингвистического обеспечения МИД России. Представительство МИД РФ в Нижнем Новгороде, со своей стороны, регулярно проводит для студентов стажировки в посольствах иностранных государств в Москве.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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