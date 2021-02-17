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17.02.2021 23:02
Рубрика: Экономика

Воде поднимут уровень

Минтранс начнет работы по улучшению условий судоходства на Волге
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 35(8386)
Масштабный проект по строительству Нижегородского гидроузла запустят в этом году, сообщил заместитель министра транспорта Александр Пошивай. Благодаря гидротехническому сооружению Волга наполнится водой, и по реке вновь смогут свободно пойти крупнотоннажные суда и круизные туристические лайнеры.

Планируется в ближайшее время провести конкурсные процедуры для начала строительства объекта. "Сейчас процесс наконец-то сдвинулся. Есть убежденность в том, что Нижегородский гидроузел мы построим", - сказал Пошивай в ходе заседания за "круглым столом" в Совете Федерации.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Строительство гидроузла в районе обмеления Волги от Городца до Нижнего Новгорода обсуждали годами, изучили десяток проектов. Процесс согласования затягивался из-за возражений некоторых регионов. Они ссылались на риски затопления прибрежных территорий и предлагали другие варианты, например, углубить дно реки. В минтрансе настаивали, что проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла - наиболее эффективный и безопасный вариант решения проблемы обеспечения судоходства по Волге. Этот же вывод подтвердили ученые.

Меры нужно принимать срочно. Сейчас крупнотоннажные суда могут проходить обмелевший участок лишь несколько часов в сутки. А это повышает стоимость перевозки. Грузы идут по автомобильным дорогам, где возникают заторы.

Проблема обмеления затрагивает не только Волгу. Из-за ухудшения условий судоходства за последние пять лет объемы грузовых перевозок по водным путям России сократились на 18%. При этом водный транспорт - самый недорогой и экологически чистый. При этом внутренние водные пути охватывают 60 регионов, где производится 90% ВВП России. Так что пока реки не используются в полной мере, экономика теряет миллиарды рублей. Задачи по улучшению условий судоходства войдут в новый национальный проект, посвященный водным путям России. Его сейчас готовит минтранс.

Тем временем подготовка к строительству еще одного гидроузла - Багаевского на реке Дон идет полным ходом. "Мы сейчас закончили первый этап, будем проводить конкурсные мероприятия. Будем его строить с тем, чтобы закончить в 2025 году", - отметил Пошивай. Известны сильные игроки рынка, предусмотрено финансирование, а системных проблем, как с Нижегородским гидроузлом, нет, добавил он.

Меры нужно принимать срочно. Сейчас крупнотоннажные суда могут проходить обмелевший участок Волги только несколько часов в сутки

Для обеспечения регулярного притока инвестиций в обновление речной инфраструктуры в России планируется ввести плату за проход судов по рекам. Но взимать ее будут только с тех судовладельцев, которые получат дополнительные возможности перевозки грузов после улучшения условий судоходства. Плата будет взиматься пропорционально полученным дополнительным доходам, а вырученные средства пойдут на создание новых объектов инфраструктуры, отметил он.

По некоторым подсчетам, улучшение условий судоходства по рекам даст 2,7 млрд рублей дополнительных сборов налога на прибыль за счет увеличения доходности судоходных компаний.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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