В мире
17.02.2021 14:32
Текст: Юлия Васильева

Молодые парламентарии Беларуси и России обсудят вопросы взаимодействия

19 февраля в формате видеоконференции Москва - Минск - Оренбург состоится совместное заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России и Молодежного парламента Оренбургской области при Законодательном Собрании Оренбургской области, сообщили в пресс-службе ПС.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Мероприятие проводится в целях вовлечения молодых парламентариев и молодежи Беларуси и России в процесс строительства Союзного государства, координации взаимодействия молодежных организаций Беларуси и России. В работе заседания примут участие молодые парламентарии, а также депутаты Парламентского Собрания: сенаторы Российской Федерации Елена Афанасьева и Владимир Круглый, депутаты палаты представителей национального собрания Республики Беларусь Людмила Макарина-Кибак и Сергей Клишевич.

Участники совместного заседания рассмотрят перспективы взаимодействия Молодежной палаты при Парламентском Собрании и Молодежного парламента Оренбургской области, обменяются опытом разработки и реализации проектов и мероприятий, обсудят меры по содействию всестороннему развитию, реализации потенциала и обеспечению защиты законных интересов и прав молодежи.

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