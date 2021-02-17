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17.02.2021 19:04

Орский нефтеперерабатывающий завод пополнил бюджет на 8,3 млрд рублей

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Почти в полтора раза увеличил объем платежей в бюджет Орский нефтеперерабатывающий завод . По итогам 2020 года ПАО "Орскнефтеоргсинтез" - дочернее предприятие АО "ФортеИнвест" Саида Гуцериева (входит в промышленно-финансовую Группу "САФМАР") - перечислил в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 8 286 776 тысячи рублей. Это на 3,6 миллиарда больше, чем за предыдущий год.
Фото: ПАО "Орскнефтеоргсинтез" Фото: ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Фото: ПАО "Орскнефтеоргсинтез"

Так, в федеральный бюджет предприятие перечислило 7 530 664 тысячи рублей. Основная доля - налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы на нефтепродукты. Сумма акцизов в размере 5 787 410 тысячи рублей в дальнейшем распределяется из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ.

Платежи в бюджет Оренбургской области за отчетный период составили 324 727 тысячи рублей. Самой значительной строкой налоговых отчислений в региональную казну является налог на имущество организации.

Фото: Пресс-служба компании "Преображенскнефть"
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Городская казна Орска за счет нефтеперерабатывающего завода пополнилась на сумму 59 731 тысячи рублей. В муниципалитет перечисляются налоги на доходы физических лиц, земельный налог и др.

Помимо налогов, предприятие делает регулярные перечисления во внебюджетные фонды. Наиболее значительную сумму - порядка 262 463 тысячи рублей - составили взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Кроме того, денежные средства направлены в Федеральный фонд медицинского страхования, Пенсионный фонд России, Фонд обязательного социального страхования и т.д. Всего же по итогам 2020 года во внебюджетные фонды направлено 371 654 тысячи рублей.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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