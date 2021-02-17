Новости

В Чите во время ссоры соседей застрелили девятилетнюю девочку 15:51
Деревня под Омском осталась без жителей после убийства пенсионера 15:47
Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику" 15:42
Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины 15:41
Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты 15:34
Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями 15:31
В Москве на 23 февраля пообещали погоду с "мужским характером" 15:30
Королеве красоты из Мексики грозит 50 лет тюрьмы за похищения людей 15:30
Мэр Симферополя ушла в отставку 15:25
Компания Epic Games подала в суд на Apple в Европе 15:24
В Минобороны опровергли информацию об угрозе взрыва в здании ведомства 15:11
Проект: Итоговое сочинение в школах пройдет 15 апреля 15:03
3D-модель показала гигантскую полость в ямальском кратере 15:00
В Минздраве рассказали, где в медицине нужен искусственный интеллект 14:59
В РФ ввели бессрочную квоту на обучение сирот в вузах за счет бюджета 14:51
РФ, Турция и Иран подтвердили приверженность договоренностям по Сирии 14:45
На западе Крыма отремонтируют 140 километров дорог 14:43
В России отменили штраф для опекунов за проживание без регистрации 14:27
Фото: Жителей Екатеринбурга привили от COVID-19 на выездной вакцинации 14:18
Следующая iOS будет скрывать следы в интернете 14:10
В Германии призвали выставить США счет из-за "Северного потока-2" 14:07
В мадридском метро появится станция Конституции 14:07
"Джон Сноу" и "Игритт" из "Игры престолов" стали родителями 14:01
Минфин анонсировал открытый аукцион по продаже изумрудов из Госфонда 13:55
Путин заявил о дальнейшей поддержке волонтерского движения 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 14:26
Рубрика: Общество

Сила в лопате

Пензенцы вышли на уборку города после рекордных снегопадов
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 34(8385)
За февраль Пенза перебрала норму зимних осадков, причем в течение суток метель сменялась ледяным дождем, что еще больше осложняло ситуацию на дорогах. По данным регионального минздрава, за минувшие выходные в пензенские травмпункты обратились 360 человек, из них 170 получили травмы на улице из-за заносов и гололеда.

В мэрии уверяют, что уборочная техника и спецбригады с нового года работают без выходных. Но горожане жалуются на сугробы и лед на дорогах. Некоторые не стали ждать прихода техники и сами взялись за лопату.

Юрист Михаил Лисин в пять утра вышел на уборку снега во дворе родной многоэтажки, решил принести хоть какую-то пользу городу и своим требовательным и хронически недовольным землякам, которых можно понять.

Фото: www.youtube.com
На Сахалине дома засыпало снегом по крышу

- И знаете, кто мне составил компанию? - рассказывает Михаил Лисин. - Семидесятилетняя женщина и 19-летний студент из Таджикистана. Добрый молодец из солнечной республики удивил. Его зовут Азиз. Он увидел в окошко, как пожилая женщина разгребает снег вокруг машины, и его восточное воспитание указало ему на святой принцип - помогать старшим. А потом парень увлекся... Отличник. Мне за честь было бок о бок работать с ним. Мы прошли с Азизом три двора, сделали перекур и, думаю, еще дворов пять пройдем.

Кстати, основная масса дворников в Пензе - это не коренастые мужчины или атлеты, а едва живые пенсионеры. Мало кто из жильцов знает их по имени, большинство не здороваются. Претензии летят им в спину и в лицо вместо "здрасте" и "спасибо".

- Когда дворников нет или они не успевают - это всем заметно. А вот если, к примеру, фотограф или юрист не придет на работу один день, никто и не заметит. В таких авральных ситуациях, как снегопад, городу нужна общая помощь, - считает Михаил Лисин.

Кстати, он не единственный, кто вышел на уборку городских улиц. В разных районах Пензы люди выставляли посты с лопатами в руках. Раньше на уборку после снегопада выходили и местные чиновники, включая мэра, министров и вице-губернаторов. Теперь об этой практике почему-то напрочь забыли.

Цифра

170 человек получили травмы на заснеженных улицах Пензы в минувшие выходные.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы
ФСБ обезвредила террористическую сеть в четырех регионах России
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"