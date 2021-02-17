За февраль Пенза перебрала норму зимних осадков, причем в течение суток метель сменялась ледяным дождем, что еще больше осложняло ситуацию на дорогах. По данным регионального минздрава, за минувшие выходные в пензенские травмпункты обратились 360 человек, из них 170 получили травмы на улице из-за заносов и гололеда.

В мэрии уверяют, что уборочная техника и спецбригады с нового года работают без выходных. Но горожане жалуются на сугробы и лед на дорогах. Некоторые не стали ждать прихода техники и сами взялись за лопату.

Юрист Михаил Лисин в пять утра вышел на уборку снега во дворе родной многоэтажки, решил принести хоть какую-то пользу городу и своим требовательным и хронически недовольным землякам, которых можно понять.

- И знаете, кто мне составил компанию? - рассказывает Михаил Лисин. - Семидесятилетняя женщина и 19-летний студент из Таджикистана. Добрый молодец из солнечной республики удивил. Его зовут Азиз. Он увидел в окошко, как пожилая женщина разгребает снег вокруг машины, и его восточное воспитание указало ему на святой принцип - помогать старшим. А потом парень увлекся... Отличник. Мне за честь было бок о бок работать с ним. Мы прошли с Азизом три двора, сделали перекур и, думаю, еще дворов пять пройдем.

Кстати, основная масса дворников в Пензе - это не коренастые мужчины или атлеты, а едва живые пенсионеры. Мало кто из жильцов знает их по имени, большинство не здороваются. Претензии летят им в спину и в лицо вместо "здрасте" и "спасибо".

- Когда дворников нет или они не успевают - это всем заметно. А вот если, к примеру, фотограф или юрист не придет на работу один день, никто и не заметит. В таких авральных ситуациях, как снегопад, городу нужна общая помощь, - считает Михаил Лисин.

Кстати, он не единственный, кто вышел на уборку городских улиц. В разных районах Пензы люди выставляли посты с лопатами в руках. Раньше на уборку после снегопада выходили и местные чиновники, включая мэра, министров и вице-губернаторов. Теперь об этой практике почему-то напрочь забыли.

Цифра

170 человек получили травмы на заснеженных улицах Пензы в минувшие выходные.