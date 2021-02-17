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17.02.2021 17:14
Рубрика: Общество

"Тепловая карта" покажет источники загрязнения воздуха в Ульяновске

Текст: Алексей Юхтанов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минприроды Ульяновской области обещает разработать информационную площадку, так называемую "тепловую карту", с помощью которой можно определить источник загрязнения атмосферного воздуха, то, откуда был произведен залповый выброс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Будет проведена оценка уязвимости территории нашего региона к современным и прогнозируемым изменениям климата, в том числе по климатозависимым секторам экономики: здоровье населения, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ, туризм, охрана природы. Также планируется разработать региональный План адаптации к изменениям климата и организовать сопровождение его выполнения", - рассказала глава министерства Гульнара Рахматулина.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в регионе работает десять региональных постов наблюдения за загрязнением окружающей среды, однако они требуют усиления. За счет внедрения системы экологического мониторинга и фиксации загрязнения, которая разработана компанией МТС, планируется сделать эту работу более эффективной. Она включит в себя размещение контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей около 40 видов веществ в атмосферном воздухе.

Также сообщается о реализации регионального проекта "Чистый воздух", цель которого - к 2024 году снизить объем загрязняющих веществ на территории Ульяновской области до 20 процентов.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

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