"Тепловая карта" покажет источники загрязнения воздуха в Ульяновске

Минприроды Ульяновской области обещает разработать информационную площадку, так называемую "тепловую карту", с помощью которой можно определить источник загрязнения атмосферного воздуха, то, откуда был произведен залповый выброс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Будет проведена оценка уязвимости территории нашего региона к современным и прогнозируемым изменениям климата, в том числе по климатозависимым секторам экономики: здоровье населения, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ, туризм, охрана природы. Также планируется разработать региональный План адаптации к изменениям климата и организовать сопровождение его выполнения", - рассказала глава министерства Гульнара Рахматулина.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в регионе работает десять региональных постов наблюдения за загрязнением окружающей среды, однако они требуют усиления. За счет внедрения системы экологического мониторинга и фиксации загрязнения, которая разработана компанией МТС, планируется сделать эту работу более эффективной. Она включит в себя размещение контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей около 40 видов веществ в атмосферном воздухе.

Также сообщается о реализации регионального проекта "Чистый воздух", цель которого - к 2024 году снизить объем загрязняющих веществ на территории Ульяновской области до 20 процентов.