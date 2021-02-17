В приволжской столице разработан проект планировки территории, согласно которому в границах улиц Гаражная - Панина - Высоковский проезд может появиться новый жилой комплекс с высотками в 24 этажа.

Соответствующая документация размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода. Правда, жители нескольких десятков частных домов, расположенных на перспективной территории, узнали о том, что их жилье может пойти под снос, совершенно случайно.

Родители Владимира Гришина купили дом на улице Одоевского в 1969 году.

- Здесь наши отцы и деды сами построили дома, проложили дороги, посадили деревья, - говорит он. - Следующее поколение за свой счет провело газ, воду. Получился комфортный зеленый уголок в черте города. Здесь процентов 80 -хорошие, качественные дома. И никто не хочет отсюда уезжать.

О том, что в городе проводятся общественные слушания по проекту планировки и межевания этой территории, жители не знали до тех пор, пока кто-то из них случайно не увидел документацию на сайте мэрии. А когда ознакомились с тем, что там написано, - не поверили своим глазам: частично эта перспективная застройка должна появиться там, где много лет стоят их дома.

Мария Комиссарова сейчас находится в декретном отпуске со вторым ребенком. Дом по Вишневой улице ее семья купила в сентябре 2019-го.

- Взяли ипотеку на 24 года. Вкладывали в ремонт деньги и душу. Что нам дадут взамен? Нас все устраивает, хотели именно свой дом с участком, - рассказывает она.

В беседе с корреспондентом "РГ" жители также упомянули, что в 2010 году были проведены некие общественные слушания по этой территории, результатом которых явилась смена функционала земли.

- Никто из нас не был там. Участки перевели в земли развития. Мы будем добиваться отмены этого решения, - подчеркнул Владимир Гришин.

В ответ на запрос "РГ" в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области пояснили, что речь идет о генплане развития города, утвержденном в 2010 году решением гордумы Нижнего Новгорода.

"Территория в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе Нижнего Новгорода генеральным планом отнесена к зоне многоэтажной застройки с локализацией в центре учебной функции. Это решение обусловлено увеличением плотности застройки, переукомплектованностью существующих социальных объектов и соблюдением радиусов доступности для таких учреждений. Безусловно, такое решение генерального плана рассчитано на перспективу и для прогнозирования сроков реализации задуманного нужно учитывать и состояние экономики, и готовность бюджета и государственных программ", - отметили в министерстве (стиль письма сохранен).

Что касается строительства нового жилого комплекса, то, согласно информации мэрии, инвестор, по заказу которого разработан проект, намерен, не затрагивая участки граждан, построить на своем наделе на Гаражной улице два многоквартирных дома. Правда, для этого сначала нужно принять тот самый проект планировки и межевания территории, который был выложен на общественное обсуждение.

"Документацией в поддержку решений генерального плана показан участок для размещения новой школы и затрагивающий около 30 частных домовладений, а также размещение еще одного нового многоквартирного дома вместо шести частных. Данные решения инвестор реализовывать не планирует", - подчеркнули в министерстве.

Отменяет ли это возможность реализовать намеченные решения другими инвесторами - вопрос. Еще одна загадка кроется в том, почему жители нескольких десятков домов узнали о проведении общественных слушаний по их земле волей случая. Порой мэрия неоднократно напомнит про обсуждение вариантов обустройства общественного пространства, а здесь - молчок.

На вопрос, почему жителей частного сектора не известили об обсуждении проекта, в мэрии не ответили, пояснив лишь, что проводились слушания в дистанционном формате с 29 января по 10 февраля и материалы были выложены на сайте городской администрации, в специальной информационной системе, а также вывешены на экспозиции в здании районной администрации.

Тем временем

Принять участие в них по счастливой случайности жители частного сектора все-таки успели, направив в администрацию свои предложения и претензии. Если чиновники к мнению людей не прислушаются, то следующим шагом собственники домов видят обращения в правоохранительные органы и в суд.