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17.02.2021 14:14
Рубрика: Власть

В ОЭЗ "Тольятти" откроется производство стройматериалов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
На заседании экспертного совета Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" были рассмотрены заявки двух компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты три миллиарда рублей.
Производитель автокомпонентов на территории ОЭЗ "Тольятти" будет расширять производство. Фото: ОЭЗ "Тольятти" Производитель автокомпонентов на территории ОЭЗ "Тольятти" будет расширять производство. Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Производитель автокомпонентов на территории ОЭЗ "Тольятти" будет расширять производство. Фото: ОЭЗ "Тольятти"

ООО "СИЕ АУТОМОТИВ РУС" намерено увеличить инвестиции в производство автокомпонентов, расширить номенклатуру. Общие инвестиции в проект превысят два миллиарда рублей.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
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- ООО "СИЕ АУТОМОТИВ РУС" - это один из крупнейших инвесторов ОЭЗ "Тольятти", который производит продукцию для нужд альянса Renault-Nissan-АО "АВТОВАЗ" в рамках проекта стратегического развития. А это предполагает качественное обновление модельного ряда предприятия. Партнерами резидента являются российские и зарубежные компании. Увеличение объемов производства укрепит позиции инвестора на российском рынке автокомпонентов, придаст импульс к развитию смежных предприятий. Со стороны Правительства региона мы делаем все, чтобы инвесторы, работающие на территории региона, могли масштабировать свои проекты и развиваться опережающими темпами, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Другой инвестор ОЭЗ "Тольятти" предложил реализовать на этой территории новый проект по производству строительных материалов. Объем инвестиций составит более 750 миллионов рублей. Компания намерена запустить производство уже в третьем квартале 2021 года, а выйти на проектную мощность в 2025 году. На заводе планируется трудоустроить 87 человек.

- Нам приятно констатировать, что, несмотря на напряженную экономическую ситуацию, к нам на площадку заходят новые резиденты. В том числе, не связанные с производством автокомпонентов, что позволяет нам сделать еще один шаг на пути к диверсификации экономики города. Новый инвестор укрепит уже сформированный строительный кластер в особой экономической зоне, а наша задача - создать для этого самые комфортные условия, - отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Фото: istock
ТОСЭР "Тольятти" - лидер страны по числу резидентов

Напомним, на площадке ОЭЗ за 2020 год в развитие производств вложено более 2,5 миллиарда рублей. Это на 87 процентов больше, чем в 2019 году. Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 миллиардов рублей. В 2020 году активно развивались фармацевтические, автокомпонентные производства, а также предприятия по созданию стройматериалов. При этом значительный объем вложений показали не только производства, готовящиеся к запуску, но и те, которые давно работают на площадке. Сейчас в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано 26 резидентов из восьми стран. Десять предприятий выпускают свою продукцию, еще девять - находятся на стадии строительства.

На территории ОЭЗ для инвесторов действуют специальный налоговый, таможенный и административный режимы, предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. Всю информацию о мерах поддержки и инвестиционных площадках в Самарской области можно узнать на региональном инвестиционном портале или в Агентстве по привлечению инвестиций, которое работает с бизнесом в режиме "одного окна".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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