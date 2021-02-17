В Самаре сделали регистрацию экстерриториальных сделок через все МФЦ

Теперь жители и юридические лица Самарской области могут подать документы через любой МФЦ, чтобы оформить в собственность недвижимость из любого региона России.

Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одной области, а недвижимость, право на которую он оформляет, - в другой, называется экстерриториальным. Ранее в Самаре подать документы по такому принципу можно было только в кадастровой палате.

- Для заявителей подача заявлений в Росреестр через МФЦ очень удобна, потому что многофункциональных центров много и можно прийти в тот, который рядом с домом или работой, - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарскому региону Татьяна Титова.

Интересно, что по итогам прошлого года Управление Росреестра зафиксировало, что жители и юрлица Пензенской области больше, чем во всех других регионах, покупали недвижимость в столице (не считая только Московскую область) - это восемь процентов от всех таких заявлений, а на втором месте оказалась Самарская область с показателем три процента.

Справка "РГ"

В 2020 году по экстерриториальному принципу в Самарской области физические и юрлица подали 16 099 заявлений.