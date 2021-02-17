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17.02.2021 10:49
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области задавивший ребенка водитель получил семь лет

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области суд вынес приговор водителю, насмерть сбившему 12-летнюю девочку.

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Как сообщает областное управление СК, совершивший это преступления 25-летний житель села Орлов гай Ершовского района находился в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места происшествия.

Трагический инцидент произошел вечером 10 июля прошлого года. Cуд посчитал доказанным, что местный житель сел за руль Kia Cerato пьяным, превысил скорость и выехал на обочину, где сбил девочку. Ребенок погиб от полученных травм. После этого водитель скрылся и был найден сотрудниками полиции.

Подсудимого признали виновным в нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. По приговору мужчина проведет семь лет в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить родственникам ребенка миллион рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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