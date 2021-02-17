В Уфе осудили тренера ушу, который домогался семилетней воспитанницы

В Уфе 36-летний тренер секции ушу осужден Калининским районным судом за совершение действий сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, мужчина работал в одном из детских центров в Калининском районе Уфы. Суд установил, что тренер совершал в отношении семилетней девочки действия сексуального характера, выдавая все происходящее за игру, и просил ее никому не рассказывать. Девочка заявила маме, что больше не хочет ходить в эту секцию и рассказала о действиях тренера.

Обвиняемый вину не признал. Калининский районный суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. Кроме того, он лишен права заниматься педагогической деятельностью.