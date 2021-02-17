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17.02.2021 15:03
Рубрика: Происшествия

В Уфе осудили тренера ушу, который домогался семилетней воспитанницы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе 36-летний тренер секции ушу осужден Калининским районным судом за совершение действий сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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По данным надзорного ведомства, мужчина работал в одном из детских центров в Калининском районе Уфы. Суд установил, что тренер совершал в отношении семилетней девочки действия сексуального характера, выдавая все происходящее за игру, и просил ее никому не рассказывать. Девочка заявила маме, что больше не хочет ходить в эту секцию и рассказала о действиях тренера.

Обвиняемый вину не признал. Калининский районный суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. Кроме того, он лишен права заниматься педагогической деятельностью.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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