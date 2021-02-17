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17.02.2021 07:03
Рубрика: Общество

Узнать, как живется соседу

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 34(8385)
В Алтайском крае министерство соцзащиты проводят акцию "Соседская помощь", чтобы жители края обратили внимание на тех, кто рядом с ними нуждается в помощи.

- Суть в том, чтобы неравнодушные граждане сообщали в органы социальной защиты об одиноких и тяжелобольных пожилых людях, ветеранах, инвалидах, детях из неблагополучных семей - всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в помощи, - пояснили в пресс-службе минсоцзащиты Алтайского края.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В селе Барановка Змеиногорского района соседи Веры Дробовой сообщили, что одинокой пенсионерке сложно приобрести лекарства, поскольку аптека в селе закрылась. Специалисты соцзащиты доставили ей препараты домой. "Я не могла приобрести тест-полоски для изменения уровня сахара в крови. Приходилось ездить в город на такси. Хорошо, соседи подсказали, что можно за помощью обратиться к соцработнику", - говорит пенсионерка.

А в Кулундинском районе неравнодушные соседи забили тревогу, когда пожилая супружеская пара осталась без тепла и продуктов. Они помогли пенсионерам отремонтировать и затопить печь, приготовить пищу. А потом обратились в районное управление соцзащиты, где пожилым людям предложили переехать в стационарное учреждение на постоянное проживание.

Контакт

Сообщить о соседях, нуждающихся в помощи можно по телефону минсоцзащиты Алтайского края: 8 (3852) 27-36-01.

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