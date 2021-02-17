Новости

Мошенники маскировались под портал госуслуг 08:00
За праздничные выходные на дорогах Вьетнама погибли 94 человека 07:57
В Екатеринбурге сгорел дом, погибли два человека 07:47
Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме COVID-19 07:29
Дворкович рассказал о возвращении в Россию уехавших специалистов 07:26
В Южной Корее зафиксировали рост новых случаев COVID-19 07:25
В ДТП в Иркутской области погибли пять человек 06:39
Власти Австралии отменили карантин в Мельбурне 06:30
Сорокин сыграл первый матч на ноль в НХЛ 06:16
Байден заявил, что детей любит больше, чем людей 06:15
Глава СК взял на контроль проверку по факту нападения на врача в Сибири 06:13
Байден: К концу июля каждый американец сможет вакцинироваться от COVID-19 06:07
Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов 06:00
Из-за оскорбившего короля рэпера в Испании начались беспорядки 05:40
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками 05:36
Приписываемые британскому штамму осложнения характерны для других видов 05:33
На Камчатке объявлена лавинная опасность 05:15
На Чукотке ослабили ограничения для вакцинированных от COVID-19 04:59
Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира 04:33
Более чем 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд 04:30
В США не покажут в прямом эфире стыковку "Прогресса" с МКС 04:10
Названы причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации 04:08
В Техасе электроснабжение восстановлено более чем у миллиона жителей 03:55
В Хабаровском крае без электроэнергии остались 13 поселков 03:52
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией 03:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 07:10
Рубрика: Власть

Вирус отступает?

В регионах Сибири постепенно снимают ковидные ограничения
Текст: Юлия Потапова (Кемерово) , Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 34(8385)
В Кузбассе к обычному режиму работы возвращаются спорткомплексы, театры, цирки и кинотеатры, а также кафе, рестораны и ночные клубы региона. Площадки и залы теперь можно заполнять на все сто процентов. При этом в организациях общепита (включая фудкорты) должно обеспечиваться соблюдение социальной дистанции. Также разрешено проводить банкеты, корпоративы и прочие мероприятия.
В Новосибирской области прививку от коронавируса получили более 30 тысяч человек. Фото: Татьяна Кравченко В Новосибирской области прививку от коронавируса получили более 30 тысяч человек. Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области прививку от коронавируса получили более 30 тысяч человек. Фото: Татьяна Кравченко

На полную мощность заработали бассейны, бани и сауны. Детский отдых и оздоровление также организуются в прежнем формате. Кроме того, работодателям больше не рекомендуют переводить не менее тридцати процентов сотрудников на "удаленку". А вот совещания и собрания по-прежнему проводятся в режиме онлайн.

Кроме того, в регионе прекратил деятельность оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19. На его базе создан новый штаб - по профилактике факторов риска, влияющих на здоровье и качество жизни населения.

Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
101-летняя псковичка сделала прививку от коронавируса

Распустить координирующий орган, как и ввести послабления, в регионе решили на фоне стабилизации эпидемической обстановки в регионе. По официальным сведениям, количество новых зараженных коронавирусом уже несколько недель не превышает ста человек в сутки. При этом никто не отменял другие коварные недуги - в первую очередь, туберкулез. Именно ему уделит повышенное внимание обновленный штаб.

В Омской области с 12 февраля сняты ограничения на ночную работу баров, ресторанов и кафе. При соблюдении всех санитарных норм заведениям общепита разрешено работать с 00:00 до 06:00. С этого же дня возобновили работу детских игровых комнат и развлекательных центров.

В регионе также сняли запрет на проведение спортивных мероприятий регионального и муниципального уровня. Правда, ограничения на количество зрителей на трибунах пока сохраняются.

В Новосибирской области активно идет работа по вакцинации населения от COVID-19. В регионе действуют 65 стационарных пунктов, где можно поставить прививку, а также 29 мобильных бригад, которые выезжают для работы на крупных и средних предприятиях.

Прививки поставили уже более тридцати тысяч жителей Новосибирской области, а полный курс вакцинации прошли более шести тысяч человек.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам кол-центров поликлиник, на Едином портале госуслуг или по телефону Единой регистратуры - 124.

Тем временем

В Новосибирской области взяли на контроль ситуацию с наличием в аптеках дексаметазона - одного из препаратов, используемых для лечения коронавирусной инфекции. По данным регионального минпромторга, уровень запасов препарата в виде таблеток в аптеках находится на стабильном уровне. Но инъекционная форма препарата в недостаточном количестве попадает на розничный рынок. Такая ситуация сохранится до конца февраля.

В то же время в продаже в аптеках и у оптовых поставщиков имеются препараты гормонального ряда, возможные к использованию в качестве замены дексаметазона, например, метилпреднизолон.

Учитывая сложившуюся ситуацию, областной минпромторг направил запросы о возможности увеличения поставок в регион в адрес производителей дексаметазона и крупнейших дистрибьюторов фармацевтического рынка.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область СФО Новосибирская область Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Посольство РФ ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются
В ДТП в Иркутской области погибли пять человек
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей