В Кузбассе к обычному режиму работы возвращаются спорткомплексы, театры, цирки и кинотеатры, а также кафе, рестораны и ночные клубы региона. Площадки и залы теперь можно заполнять на все сто процентов. При этом в организациях общепита (включая фудкорты) должно обеспечиваться соблюдение социальной дистанции. Также разрешено проводить банкеты, корпоративы и прочие мероприятия.

В Новосибирской области прививку от коронавируса получили более 30 тысяч человек. Фото: Татьяна Кравченко

На полную мощность заработали бассейны, бани и сауны. Детский отдых и оздоровление также организуются в прежнем формате. Кроме того, работодателям больше не рекомендуют переводить не менее тридцати процентов сотрудников на "удаленку". А вот совещания и собрания по-прежнему проводятся в режиме онлайн.

Кроме того, в регионе прекратил деятельность оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19. На его базе создан новый штаб - по профилактике факторов риска, влияющих на здоровье и качество жизни населения.

Распустить координирующий орган, как и ввести послабления, в регионе решили на фоне стабилизации эпидемической обстановки в регионе. По официальным сведениям, количество новых зараженных коронавирусом уже несколько недель не превышает ста человек в сутки. При этом никто не отменял другие коварные недуги - в первую очередь, туберкулез. Именно ему уделит повышенное внимание обновленный штаб.

В Омской области с 12 февраля сняты ограничения на ночную работу баров, ресторанов и кафе. При соблюдении всех санитарных норм заведениям общепита разрешено работать с 00:00 до 06:00. С этого же дня возобновили работу детских игровых комнат и развлекательных центров.

В регионе также сняли запрет на проведение спортивных мероприятий регионального и муниципального уровня. Правда, ограничения на количество зрителей на трибунах пока сохраняются.

В Новосибирской области активно идет работа по вакцинации населения от COVID-19. В регионе действуют 65 стационарных пунктов, где можно поставить прививку, а также 29 мобильных бригад, которые выезжают для работы на крупных и средних предприятиях.

Прививки поставили уже более тридцати тысяч жителей Новосибирской области, а полный курс вакцинации прошли более шести тысяч человек.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам кол-центров поликлиник, на Едином портале госуслуг или по телефону Единой регистратуры - 124.

Тем временем

В Новосибирской области взяли на контроль ситуацию с наличием в аптеках дексаметазона - одного из препаратов, используемых для лечения коронавирусной инфекции. По данным регионального минпромторга, уровень запасов препарата в виде таблеток в аптеках находится на стабильном уровне. Но инъекционная форма препарата в недостаточном количестве попадает на розничный рынок. Такая ситуация сохранится до конца февраля.

В то же время в продаже в аптеках и у оптовых поставщиков имеются препараты гормонального ряда, возможные к использованию в качестве замены дексаметазона, например, метилпреднизолон.

Учитывая сложившуюся ситуацию, областной минпромторг направил запросы о возможности увеличения поставок в регион в адрес производителей дексаметазона и крупнейших дистрибьюторов фармацевтического рынка.